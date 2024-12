Novým předsedou Akademie věd ČR je fyzik Radomír Pánek. ‚Vážím si vaší důvěry,‘ řekl sněmu

Novým předsedou Akademie věd ČR (AV ČR) zvolil v úterý akademický sněm fyzika Radomíra Pánka. Volbu musí schválit vláda a poté ho jmenuje prezident. V hlasování získal nadpoloviční většinu hlasů, 128 z 242 hlasovacích lístků. O post se ucházeli další čtyři kandidáti, Pavel Baran ale v úterý odstoupil a vyjádřil podporu Pánkovi. Ten by měl nastoupit v březnu 2025, akademii pak povede do roku 2029. Praha 13:53 10. 12. 2024 (Aktualizováno: 14:08 10. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Akademie věd Radomír Pánek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vystřídá Evu Zažímalovou, které končí druhé volební období. Řekl, že mezi hlavní cíle patří zlepšení financování AV ČR, která podle něj v posledních letech trpí nedostatkem peněz.

„Moc si vážím důvěry, kterou do mě vkládáte. Udělám maximum pro to, abychom Akademii věd ČR posunuli o pořádný kus dál,“ řekl po jmenování Pánek členům sněmu. Baran uvedl, že by předseda měl být zkušený manažer, silná osobnost a aktivní vědec, což podle něj Pánek splňuje.

Pánek je v nyní ředitelem Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v této funkci bude muset skončit. Mimo jiné řídí mezinárodní projekt EUROfusion, což je evropské konsorcium zaměřené na vývoj jaderné fúze.

Mezi jeho programové cíle v čele akademie patří například zvýšení mezd pracovníkům, aby byly konkurenceschopné na trhu práce. Také se chce zaměřit na menší a střední ústavy a pomoct jim se složitou administrativní činností, řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Pánkovy cíle

Pánkovým cílem je vybudovat moderní a efektivní instituci, a to jak v hodnocení práce, v pozornosti věnované zaměstnancům i v managementu. Ústavy akademie jsou podle něj sice různé, ale mají společný zájem na tom, aby byla silná. „Nadcházející období nebude lehké ani pro mě, ani pro AV ČR. Čeká nás řada výzev, kterým se společně dokážeme postavit. Naše síla je v jednotě a spolupráci,“ dodal.

Ministr pro vědu Marek Ženíšek (TOP 09) uvedl, že díky špičkovým vědeckým a manažerským zkušenostem, včetně těch z mezinárodního prostředí, má Pánek potenciál posunout AV ČR směrem k větší vědecké excelenci a ke zlepšení podmínek pro vědecké pracovníky.

O post budoucího předsedy @Akademie_ved_CR se uchází pět kandidátů (v abecedním pořadí): Pavel Baran, Libor Grubhoffer, David Honys, Radomír Pánek a Jiří Plešek. — Akademie věd ČR (@Akademie_ved_CR) December 10, 2024

Sněm volil Pánka v tajném hlasování. Volební lístek odevzdalo 242 členů akademického sněmu. V hlasování získal nadpoloviční většinu. Druhý kandidát s největším počtem hlasů byl člen Akademické rady AV ČR Jiří Plešek s 51 hlasy, poté ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer se 40 hlasy a nejmenší podporu získal člen Akademické rady AV ČR David Honys s 23 hlasy.

Akademie věd ČR je největší veřejná výzkumná instituce v Česku, která se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum v širokém spektru vědních oborů, od přírodních věd přes humanitní po technické disciplíny. Sdružuje 54 veřejných výzkumných pracovišť. Její roční rozpočet činí přibližně 7,642 miliardy korun, přičemž podstatná část financování je ze státního rozpočtu a grantových peněz.

Předseda je zodpovědný za řízení Akademie věd ČR a za její komunikaci s vládou, univerzitami a dalšími vědeckými a výzkumnými subjekty. Je volen na čtyřleté funkční období, které může zastávat nejvýše dvakrát po sobě. Mezi jeho pravomoce patří například jmenování ředitelů jednotlivých ústavů AV ČR nebo spravování rozpočtu.