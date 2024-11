Podařilo se nám něco ještě o řád atraktivnější pro širokou komunitu, říká laureát České hlavy

Mezinárodně uznávaný fyzik Tomáš Jungwirth obdržel včera večer Národní cenu vlády Česká hlava. Stal se tak druhým nejmladším laureátem nejvyššího českého ocenění pro vědce a to za mimořádný přínos v oboru spintronika. Právě Jungwirthův tým jako první na světě popsal zákonitosti nové třídy magnetických látek. Altermagnety sice nedrží na ledničce, ale dají se na ně ukládat data. A to tisíckrát rychleji než na současně používané počítačové paměti. Praha 9:52 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Držitel hlavní ceny Česká hlava Tomáš Jungwirth (uprostřed) s dalšími oceněnými Michalem Holčapkem (vlevo) a Liborem Trakalem (vpravo) | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to velký průlom, úplně nová věc, protože to zatím vůbec nebylo. Nevím samozřejmě, jestli budeme mít mobily nebo počítače tisíckrát rychlejší, protože tam je ještě spousta dalších věcí, ale fyzikální bariéry ty altermagnety odstranily,“ říká Tomáš Jungwirth v sídle Fyzikálního ústavu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

Prvorepublikové vile vévodí bytelný dřevěný psací stůl. U toho dřív sedával fyzik Jan Tauc, první český vědec, který sestrojil tranzistor. „Tady je ta tradice fyziky pevných látek nebo mikroelektroniky, takže mám to privilegium, že můžu sedět u tohoto vzácného stolu,“ dodává držitel ceny Česká hlava.

Jungwirth hodně cestuje na nejrůznější konference. Ty jsou pro vědce důležité, jelikož musí prezentovat výsledky své práce, což nestačí pouze prostřednictvím článků.

Kolegům vědcům zároveň podrobně vysvětluje zákonitosti vnitřního magnetismu látek, které navenek vypadají jako nemagnetické. A dělá to průběžně, už od začátku svých bádání.

„Řekl bych, že to tak není úplně všude. Já jsem se naučil spoustu dalších věcí od Tomáše. A pokud můžeme, tak se to snažíme dělat takhle otevřeně, protože věříme, že se dá dosáhnout daleko rychlejšího pokroku,“ uvádí Jungwirthův doktorand a zároveň partner ve výzkumu Libor Šmejkal.

Laureát České hlavy: Nevím, jestli budou počítače tisíckrát rychlejší, ale fyzikální bariéry jsme odstranili Číst článek

Jungwirth se při svém výzkumu obklopuje tvůrčími lidmi. Všichni jsou zároveň rovnocennými partnery. „Já nemám moc rád autority, ve smyslu, kde ta autorita vyplývá jenom ze společenského postavení, manažerského žebříčku, nebo něco takového. Já to nemám rád. Tak si zase říkám, že proč by to měl mít rád někdo jiný.“

„Čeho já si vážím nejvíc, pořád jsou tady kolegové, které jsem potkal před těmi 20 až 25 lety a pořád spolupracujeme a pořád publikujeme společné články, tak to je to, čeho si vážím nejvíc. To je, jak se prolíná ten profesní i osobní život,“ doplnil.

Význam objevu potvrzuje i skokový nárůst vědeckých citací. Práci, ve které na něj odkazují, letos každý den průměrně publikovalo 16 vědců z celého světa. „Ta čísla asi o něčem vypovídají, že se nám tentokrát podařilo něco ještě asi o řád atraktivnější pro relativně širokou komunitu než v minulosti. Zdá se, že tyto nové typy magnetických materiálů mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.“

Národní ceny vlády Česká hlava za celoživotní přínos si Tomáš Jungwirth velmi váží. Při úspěchu se jim podle Jungwirtha dostává ocenění neustále, to ve formě prezentování výsledků na přednáškách a spoluprací s kolegy z celého světa.

Ocenění Česká hlava | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas