Kvůli závislosti na technologiích zakrňujeme. AI nám může pomoci být více lidmi, tvrdí americká vědkyně

Mnoha sociálním sítím se vytýká, že uživateli nabízejí stále podobnější věci – až se nakonec uzavře do jakési bubliny. Jak se to snažíte změnit?

Myslím, že všechny tyto firmy by měly odpovídat za to, že vystaví lidi různým myšlenkám. Že budou demokratizovat tvorbu. Protože když jste uzavření jen v jednom koutě, tak o hodně přijdete. Je velmi omezující, když vidíte jenom jeden malý koutek světa.

Na jednu stranu vám proto Spotify nabízí žánry, které znáte a máte rádi. Umělce, od kterých si vždycky chcete poslechnout nejnovější album. Na druhou stranu k tomu ale chceme něco přidat, abyste si rozšířili obzory. Žánry, které nemáte tolik v oblibě. Pro mě to je třeba country nebo rap, které by se ke mně jinak nedostaly.

O vyvažování technologií a lidskosti se snažíte jako vývojářka i jako vědkyně. Co vás k tomu přivedlo?

Vlastně ještě během studií jsem pomáhala své profesorce dát dohromady kurz na téma Co je to smysluplný život? Podívejte se, jak jsou studenti motivovaní a touží po vyznamenáních a prestiži. Pak může být složité z téhle bubliny vyklouznout a snažit se autenticky přinést světu něco dobrého místo toho pozlátka.

Byla jste autentická studentka?

Upřímně, sama jsem s tím měla potíže. Chtěla jsem toho v životě tolik dokázat. Až když mi asi ve dvaceti letech diagnostikovali leukémii, tak jsem se probrala. Žijeme jen jednou, tak chci být opravdová. A v té době jsem se také začala zajímat o umělou inteligenci. Jak nám může pomoci v tom, abychom byli více lidmi. A začali jsme to zkoumat.

O umělé inteligenci se někdy říká, že je hrozbou pro lidstvo. Jak nám může pomáhat, abychom zůstali lidmi?

Doslova jsme se zeptali AI modelů, co dělá člověka člověkem. Zní to paradoxně, ale je zajímavé zjistit, jak modely vnímají samy sebe. Co dovedou simulovat, a co je pouze lidské – vědomé prožívání, emoce, kreativita, duchovno.

Zajímavé je, že jak se tím probíráte, tak právě tyhle rysy nám tím, jak používáme technologie, zakrňují. Když jsme závislí na chytrém telefonu, přestáváme být citliví. Podle výzkumů jenom dvacet procent lidí baví práce. Hledáme rychlé uspokojení místo toho, abychom mysleli na něco smysluplného.

Jak to podle vás můžeme obrátit, tedy aby v nás technologie naopak probudily člověka?

Své metodě říkám „tři A“. První A je audit: prověřím si, co dělám, kde promarním nejvíc času. Mohou mi v tom pomoci sledovací aplikace. Druhé A je automatizace: spoustu povinností za vás může udělat AI – vyřizovat poštu, sestavovat výkazy a podobně. A nakonec třetí A je augmentace: to jsou věci, které chcete dělat, ale doteď jste na ně neměli čas, peníze, talent… neměli jste na ně v životě místo.

A v nich mi také může pomáhat technologie?

Já třeba ráda skládám hudbu. Odsouvala jsem to na vedlejší kolej, protože z toho nejsou peníze a ani to moc neumím. Ale teď mi třeba s instrumentací pomůže AI. Také nám může dokonce pomáhat s tím, abychom byli více mezi lidmi. Existují aplikace na trénování emoční inteligence.

