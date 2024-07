‚Tohle umíme jenom my.‘ Češi vymysleli způsob, jak z oceánského plastového recyklátu tisknout ve 3D

3D tisk dílů plastové repliky Eiffelovy věže | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas



Ještě před rokem to byly PET lahve vyhozené do moře, dneska je z nich zmenšená kopie Eiffelovy věže na Olympijském festivalu u jezera Most. Na její výrobu se spotřebovalo přes 800 tisíc zrecyklovaných lahví. Zpracovat je pro 3D tisk ovšem není jednoduché. Experti z českého start-upu ale vymysleli technologii, díky které se tento „oceánský plast“ přeměnil na vlákno pro speciálně upravenou 3D tiskárnu.