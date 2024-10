Zjistit nádor slinivky břišní z pár mililitrů krve. Lékaři testují unikátní metodu chemiků z Pardubic

Rakovinou slinivky břišní u nás ročně onemocní přibližně 2400 lidí a skoro 2200 ji za stejné období podlehne. Odhalit ji je dnes možné u rizikových pacientů pomocí pravidelných vyšetření slinivky břišní magnetickou rezonancí a endoskopickou ultrasonografií. Pokud se však potvrdí účinnost metody chemiků z Univerzity Pardubice, mohlo by se Česko stát první zemí na světě, kde bude k vyšetření potřeba pár mililitrů krve. Olomouc 8:30 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Urban, předseda České gastroenterologické společnosti před mrazákem se vzorky krve lidí s vysokým rizikem rakoviny slinivky břišní | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Odeberou se dva vzorky krve, jedna krev je srážlivá, jedna je nesrážlivá,“ vysvětluje zdravotní sestra Světluše Fyšarová Studii lipidika na 2. interní klinice gastroenterologické a geriatrické ve fakultní nemocnici Olomouc, zatímco vkládá vzorky do centrifugy.

Srážlivá krev se musí nechat odstát 20 minut a nesrážlivá krev se může dát odstředit hned – na 3400 otáček na deset minut. Poté projde odstředěním také druhá zkumavka se srážlivou krví. Z té první nabere sestřička odstředěnou plazmu a vloží ji do špičky, z druhé pak odebere sérum.

„Zjednodušeně řečeno, nemáme zatím žádný dostatečně kvalitní nástroj pro to, abychom ty nádory zachytili včas,“ uvedl přednosta II. Interní kliniky v olomoucké nemocnici Ondřej Urban.

Pokud se účinnost testu potvrdí, mohlo by se Česko stát první zemí na světě, kde se bude preventivně zjišťovat nádorové onemocnění slinivky břišní z krve | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Vzorky krve až 60 lidí, kteří jsou ve vysokém riziku rakoviny slinivky břišní a pravidelně dochází na zdejší kliniku na kontroly, lékaři skladují v minus 80 stupních Celsia. Právě na vzorcích jejich krve si už vědci z pardubické univerzity ověřovali, jestli je test stejně citlivý u vysoce rizikových pacientů jako u zdravé populace. Teď se tu budou stejným způsobem získávat další vzorky.

„Pokud by se prokázalo, že ten test opravdu funguje velmi přesně, tak by to byl velký průlom,“ dodává Urban.

Krevní test na diagnostiku rakoviny slinivky začal tým Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice vyvíjet před několika lety. O výsledcích této metody informoval i prestižní vědecký časopis Nature Communications.

Dnes ji chrání dva patenty a ověření metody začíná v pardubické spinofirmě Lipidica.

„To je něco, co mě strašně těší a v tuhle chvíli to beru jako závazek, přímo povinnost, že to musíme dotáhnout do konce. Věřím, že tak nějak do dvou let by to opravdu mohlo v reálné praxi být používáno,“ popsal Holčapek.

Pokud se účinnost testu potvrdí, potrvá podle odborníků ještě nějaký čas, než se test stane součástí standardní péče.