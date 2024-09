Lék na epilepsii může pomoct se spánkovou apnoí. Snižuje riziko až o padesát procent, uvádí studie

Sultiam, lék na epilepsii, by podle mezinárodního výzkumu mohl pomoct lidem se spánkovou apnoí. U lidí trpící touto poruchou často během spánku dochází k opakovaným zástavám dechu a následně nedostatečnému nasycení krve kyslíkem. Sultiam podle studie snižuje riziko zástavy až o padesát procent informoval list The Guardian. Londýn 12:23 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavními příznaky spánkové apnoe je chrápaní či lapání po dechu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Mezi hlavní příznaky spánkové apnoe patří chrápání, špatný a neucelený spánek, občasné lapání po dechu, ranní bolesti hlavy a denní ospalost,“ uvedl konzultant chirurga v nemocnici Nuffield Health Brentwood v Essexu Bhik Kotecha pro BBC. Kromě únavy může apnoe také zvýšit riziko srdečních onemocnění, cukrovky či vysokého krevního tlaku.

Podle dat Národního institutu pro zdraví a klinickou kvalitu v Anglii postihuje spánková apnoe každého dvacátého člověka.

Na základě výsledků mezinárodního výzkumu lék Sultiam snižuje výskyt příznaků spánkové apnoe. Po dvanácti týdnech měření výzkumníci zaznamenali u skupiny, které podávali Sultiam, o padesát procent nižší výskyt zástav dechu a více kyslíku v krvi než u skupiny, která dostávala jen placebo.

„Standardní léčba spánkové apnoe spočívá ve spánku s přístrojem, který vhání vzduch přes obličejovou masku, aby udržel dýchací cesty otevřené. Bohužel pro mnoho lidí je obtížné tyto přístroje dlouhodobě používat, takže je třeba najít alternativní léčbu,“ řekl The Guardianu profesor z univerzitní nemocnice Sahlgrenska a univerzity v Göteborgu ve Švédsku Jan Hedner.

Podle vedoucí zdravotního poradenství ve společnosti Asthma + Lung UK Eriky Radford je tenhle objev prvním krokem přesunu od dýchacích přístrojů nošených během spánku k léčbě pomocí léků. „Tahle alternativa by lidem jejich léčbu mohla v mnohém usnadnit,“ dodává.

Podle Hednera by Sultiam mohl být účinným lékem při léčbě spánkové apnoe. Je však potřeba více studií, které by ověřili, jestli lék nezpůsobuje vedlejší účinky. Výzkum by měl zahrnovat větší skupinu pacientů s apnoí, dodává.

Ke snížení rizika spánkové apnoe může pomoct i změna životosprávy, například snížení tělesné hmotnosti či omezení alkoholu.