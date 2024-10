Zubní kartáčky a sprchy se hemží viry, zjistila studie. Drtivá většina však infikuje jen bakterie

Vědci z americké Severozápadní univerzity studovali dvojici předmětů, které lidé používají denně - zubní kartáček a sprchovou hlavici - aby zjistili, co v každém z nich žije. Výsledky byly překvapivé, a to především proto, „jak málo jsme schopní identifikovat něco, co už jsme dřív viděli“, řekla Erica Hartmannová, která studii vedla, magazínu Time. Výsledky by však prý neměly nikoho znepokojovat.

Evanston 21:30 12. října 2024