Hlas Róbertu Šlachtovi je hlas proti vládě. Vůči parlamentu budu kritický, říká nově zvolený senátor

Ve volebním obvodě Břeclav bude senátorem Róbert Šlachta (Přísaha). Získal bezmála 59 procent hlasů, oproti 41 procentům svého soupeře Miloslava Janulíka (ANO). „Od pondělí to bylo docela turbulentní, protože se začali přidávat jednotliví kandidáti na stranu pana Janulíka a dávat mu svoji podporu. ODS dala ANO svou podporu, potom mu ji dala i ČSSD, SPD, a dokonce i PRO," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Šlachta. Rozhovor Břeclav 16:55 28. září 2024

Získal jste skoro 59 procent hlasů, vaším soupeřem byl poslanec a člen hnutí ANO Miroslav Janulík. Co rozhodlo o vašem vítězství?

Budeme se o tom ještě bavit a vyhodnocovat výsledek, ale vyhráli jsme první kolo, kde jsme porazili pana Janulíka a pana Košťála z ODS.

Od pondělí to bylo docela turbulentní, protože se začali přidávat jednotliví kandidáti na stranu pana Janulíka a dávat mu svojí podporu. ODS dala ANO svou podporu, potom mu ji dala i ČSSD, SPD, a dokonce i PRO.

My jsme tedy dojížděli kampaň, protože ve čtvrtek byl pan Babiš ještě tady v Pohořelicích, v mém rodném městě, potom v Břeclavi.

Takže jsme dojížděli kampaň s tím, že jsme nevěděli, jak to dopadne, protože jsme šli proti všem, dá se říct. Nikdo mi nedal podporu, ale voliči rozhodli a patří jim velké poděkování, protože ten mandát je strašně silný, a oni rozhodli o tom, že tam patříme.

Byl to těžký týden.

V duelu s panem Janulíkem jste se dostali i k debatě, jestli se na Břeclavsku říká, jestli je něco „volepené“, nebo „olepené“. Vypadá to, že to úplně nerozhodovalo, nebo ano?

Jestli řešíme „volepené“ a „olepené“, tak si myslím, že to možná řešil pan Janulík, myslím si – a v duelu to bylo jasně znát –, že jsem říkal jasně, proč do Senátu chci jít.

Voliči měli na výběr mezi panem Janulíkem, který je jedenáct let poslanec a nikdo ho tu pořádně nezná, nebo Róbertem Šlachtou. Pro mě je to strašně silný mandát i vůči občanům, abych si to odpracoval, abych vidět byl a mandát vykonával opravdu svědomitě vůči občanům.

A jestli „volepený“ nebo „olepený“ – já jsem byl asi „volepený“, ale teď už je to jedno.

Říkáte, že si to chcete odpracovat. Jak konkrétně? Co konkrétně chcete v Senátu zařídit a prosadit?

I do senátních voleb jsem šel s kritikou vlády a měl jsem i všude „volepeno“, že hlas občanů, který dáte Róbertu Šlachtovi, je hlas proti vládě.

Určitě budu hodně kritický vůči tomu, co bude přicházet z Parlamentu, zvlášť bych připomněl, že bych nezvedl ruku pro daňový balíček ve stavu, v jakém byl navržen, valorizaci důchodů a podobně.

Zvlášť tady u nás na Moravě, protože jako občan jsem informace neměl tak konkrétní, bych chtěl vyvolat jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a nechal si přiblížit to, co je tady teď asi hodně palčivé a co nás bolí, a to je dostavba dálnice mezi Mikulovem a Pohořelicemi. Co je možné s tím dělat a v jakém to je stavu.

A druhá věc je – máme na stole zřízení CHKO Soutok, a tam já bych se chtěl jako senátor angažovat. Ale ani ne v tom, jestli má, nebo nemá být, ale spíš to, jakým způsobem stát komunikuje vůči vlastníkům pozemků, vůči starostům, vůči občanům, protože ze strany státu jsou tam velké nedostatky. To je to nejbližší, čemu bych se chtěl věnovat.

Jste předsedou Přísahy. V duelu jste říkal, že když se stanete senátorem, tak nebudete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Platí to?

Určitě budu podporovat Přísahu do Sněmovny, teď jsem se stal senátorem. Přísahu povedu, povedu ji jako hnutí, ale zatím ne jako kandidát.