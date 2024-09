Senátní volby vrátily do vládního tábora radost, přes nárůst ANO si v horní komoře udrží jasnou většinu

Zatímco krajské volby minulý víkend znamenaly velké vítězství opozice, především hnutí ANO, druhé kolo senátních voleb částečně vrátilo radost i do vládního tábora. Kandidáti nominovaní vládními stranami zvítězili až v 17 obvodech, nejúspěšnější jsou se šesti křesly Starostové následovaní ODS s pěti. Hnutí ANO získalo osm křesel, což je pro ně nejvíce v historii. Svého prvního senátora získala v Róbertu Šlachtovi i Přísaha. Praha 16:36 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znovuzvolený Jiří Drahoš | Foto: Radek Vebr | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

STAN včetně svého partnerského hnutí Starostové pro Liberecký kraj proměnili v senátorská křesla všech šest svých postupů do druhého kola. Na Praze 4 obhájil Jiří Drahoš a v Třebíči Hana Žáková, novými senátory Starostů jsou na Praze 2 Miroslav Bárta, na Mladoboleslavsku Ondřej Lochman, na Rokycansku Miroslav Kroc a na Jablonecku Lena Mlejnková.

ODS obhájila pět z deseti křesel, KDU-ČSL obě, TOP 09 obhajovala jedno a získala dvě.

Na Šumpersku zvítězil politolog Stanislav Balík jako nezávislý kandidát, podporovaly jej ale vládní strany ODS a KDU-ČSL.

Znovuzvolení Přemysla Rabase (za SEN 21) na Chomutovsku znamená, že senátorský klub SEN 21 a Piráti zůstane zachován pravděpodobně v minimálním počtu pěti členů. Rabas kandidoval jakožto člen SEN 21 s podporou stále ještě vládních Pirátů nebo Zelených.

Prolomilo ANO prokletí?

Před šesti lety, když se volilo do stejné senátní třetiny jako letos a ANO získalo jediného senátora, zhodnotil šéf Andrej Babiš (ANO) výkon své partaje frustrovaně jako mizerný. „Upřímně to pro mě ale není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím… Senát prostě neumíme,“ popsal.

V roce 2016 dokonce uvedl, že je „Senát de facto zbytečný“ a ve své předvolební knize O čem sním, když náhodou spím v roce 2017 se přikláněl k jeho zrušení.

Svůj vztah k Senátu letos ANO dalo najevo tím, že ani nemělo žádný volební štáb a jeho vrcholní představitelé jej sledovali v Hluboké nad Vltavou na oslavě 80. narozenin exprezidenta Miloše Zemana.

„Voliči hnutí ANO to může být vnímáno tak, že neberou senátní volby příliš vážně, protože když máte nejvyšší představitele na oslavě něčích narozenin, tak to moc nevypovídá o vašem přístupu ke druhému kolu senátních voleb. Že jen tak mezi oslavou něco řeknete a budete slavit dál, je takové zvláštní,“ glosoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

Letošní senátní volby nabídly o něco odlišnější příběh než v minulosti. Už neplatí, že by ANO Senát neumělo. Ke dvěma přímo zvoleným senátorům v prvním kole přidalo dalších šest. Jde tak o jednoznačně nejlepší senátní výkon pro kandidáty ANO za celou dobu jeho existence.

Hnutí ANO se slovy svého 1. místopředsedy Karla Havlíčka prohlásilo za vítěze voleb. „Prolomili jsme prokletí Senátu, budeme chtít zástupce ve vedení horní komory a uděláme vše, aby přestala být automatem na zvrhlé vládní návrhy. Jsme suverénně nejsilnějším politickým subjektem v Česku a jsme připraveni převzít po příštích volbách vládní odpovědnost,“ komentoval výsledky.

Kromě vládních stran si chuť spravil i předseda Přísahy Róbert Šlachta, který získal mandát senátora na Břeclavsku a vyvážil tak to, že se v krajských volbách minulý víkend jeho strana nedostala do žádného krajského zastupitelstva.

„Šli jsme proti všem. Voliči rozhodli o tom, že do Senátu patříme. Pro mě je to silný mandát, který chci vykonávat svědomitě a odpracovat si to,“ řekl Šlachta Radiožurnálu. Svou Přísahu chce dál vést, ve volbách do Sněmovny ale kandidovat podle svých slov nebude.

V prvním kole již na Karvinsku zvítězil dlouholetý senátor ze Sociální demokracie Petr Vícha.

Současné opoziční strany ANO, Přísaha a SOCDEM tak z 27 obvodů získaly 10 mandátů.

Jediní kandidáti KSČM a SPD ve druhém kole Jaroslav Komínek (KSČM) a Pavel Dopita (SPD) neuspěli a zůstali na nule.