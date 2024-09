ANO prolomilo prokletí Senátu, hodnotí Havlíček. ‚STAN roste už třetí volby za sebou,‘ hlásí Rakušan

Opoziční hnutí ANO podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka prolomilo prokletí Senátu a ve volbách přesvědčivě zvítězilo. Bude chtít mít zástupce ve vedení horní komory, uvedl. ANO vyhrálo senátní volby poprvé v historii, získalo v nich letos osm mandátů z 27 možných. Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan zase na X připomněl, že všech šest jejich kandidátů ve druhém kole uspělo. Praha 16:30 28. 9. 2024 (Aktualizováno: 16:46 28. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po evropských a krajských volbách jsme přesvědčivě zvítězili i ve volbách do Senátu. Obhajovali jsme jeden mandát, máme jich nově osm plus jeden do klubu,“ uvedl Havlíček. V nedávných krajských volbách hnutí ANO zvítězilo v deset z 13 krajů.

„Prolomili jsme prokletí Senátu, budeme chtít zástupce ve vedení horní komory a uděláme vše, aby přestala být automatem na zvrhlé vládní návrhy. Jsme suverénně nejsilnějším politickým subjektem v Česku a jsme připraveni převzít po příštích volbách vládní odpovědnost,“ dodal Havlíček.

ANO získalo dva senátory už v prvním kole, ve finále dalších šest. Kandidáti stran vládní koalice zvítězili dohromady v 15 obvodech. Ve zbývajících obvodech se prosadili zástupci SOCDEM, SEN 21, Přísahy a Stanislav Balík jako nezávislý kandidát.

Pro Starosty a nezávislé (STAN) znamená výsledek senátních voleb posílení už ve třetích volbách za sebou. Na síti X to v sobotu uvedl šéf hnutí, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Připomněl, že všech šest kandidátů STAN ve druhém kole uspělo.

„Starostové budou díky tomu dál druhým nejsilnějším hlasem v horní komoře Parlamentu,“ podotkl Rakušan. „Věříme, že díky úzkému napojení na regiony, velmi dobré znalosti potřeb lidí v nich a taky díky schopnosti nominovat silné, konsenzuální osobnosti mohou Starostové a nezávislí být dál přirozenou volbou pro ty voliče, kteří v politice hledají hlavně řešení svých každodenních starostí,“ dodal. Hnutí v horní parlamentní komoře obhajovalo pět míst.

Fiala: Vláda ubránila Senát

Vládní koalice podle premiéra Petra Fialy (ODS) v senátních volbách porazila hnutí ANO Andreje Babiše, když získala 15 mandátů proti devíti u ANO, včetně koalic v různých obvodech. Dodal, že se jedná o solidní výsledek a splnění cíle ubránit senát před levicovými populisty. Řekl to v sobotu na tiskové konferenci po sečtení výsledků voleb.

Fiala neočekává změnu práce v horní komoře. „Cíl, který jsme měli, byl jasný, ubránit Senát jako klíčovou pojistku demokracie před levicovými populisty. To se podařilo, když se podívám na výsledky kandidátů, 15 ku devíti ve prospěch vládních stran,“ řekl premiér. Podle něj se jedná o solidní a jednoznačný výsledek, kdy vládní koalice vyhrála nad hnutím ANO.

Předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že strany vládní koalice budou mít v Senátu 59 senátorů, takže neočekává, že by se kultura a organizace práce v něm změnila. „Těším se, že bude práce nadále velmi korektní,“ dodal.

Předseda jiné vládní strany KDU-ČSL Marian Jurečka ve vysílání Radiožurnálu uvedl, že situace ho nenechává klidným. „Nedělal bych jednoznačný záměr a nenechává mě to jako předsedu koaliční strany v klidu a vím, že výsledek tohoto a minulého týdne je pro vládní koaliční většinu velkým varováním pro volby v příštím roce.“

Podle něj bude pro KDU-ČSL klíčový nadcházející týden, kdy se rozhodne i o případných změnách ve vedení strany.