Medailonky vítězů senátních voleb. Kdo obhájil mandát a kdo je nováček?

Celostátní sněm ANO. Jana Mračková Vildumetzová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jana Mračková Vildumetzová (ANO), volební obvod 2 – Sokolov

Bývalá místopředsedkyně Sněmovny a v letech 2016 až 2019 hejtmanka Karlovarského kraje. V minulosti působila na ministerstvu vnitra, byla starostkou Horního Slavkova. Byla i předsedkyní Asociace krajů.

V roce 2017 byla poprvé zvolena do Sněmovny, mandát obhájila i v roce 2021 a byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Předloni z funkce odstoupila, byla totiž terčem kritiky v souvislosti s kauzou Dozimetr, která se týká možné korupce kolem pražského dopravního podniku.

Pavel Fischer | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Fischer, volební obvod 17 - Praha 12

Poprvé se dostal do Senátu v roce 2018, kam byl zvolen s podporou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Stejné strany ho letos podpořily znovu, kdy mandát obhájil už v prvním kole. Působil v týmu Václava Havla a později jako velvyslanec ve Francii a Monaku, byl také ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci českého prezidenta, naposledy v roce 2018.

Vladimíra Ludková | Zdroj: Profimedia

Vladimíra Ludková (ODS), volební obvod 23 – Praha 8

Vladimira Ludková je místostarostka Prahy 8 pro sociální oblast a zdravotnictví. Jako předsedkyně oblastní ODS napsala v roce 2020 předsedovi ODS Petru Fialovi otevřený dopis, v němž napsala, že nesouhlasí s vytvořením předvolební koalice s TOP 09 a lidovci.

„Obávám se, že naše rudozelené zítřky mohou přinést absolutně pekelnou záležitost,“ řekla v prosinci 2022 v rozhovoru pro MfDnes s tím, že to považuje za velký experiment s kampaní a voliči ODS. „Nesouhlasím s názory, že nás to spojení posílí. Naopak se obávám se, že tento experiment může přinést opačný efekt a posunout ODS dál do záporných čísel,“ řekla také.

Kandidát do senátu Ondřej Štěrba | Foto: Jan Pácha | Zdroj: Český rozhlas

Ondřej Štěrba (ANO), volební obvod 29 – Litoměřice

Byl předsedou hnutí ANO na Litoměřicku. V roce 2014 byl za ANO zvolen do litoměřického městského zastupitelstva a jeho členem je dodnes, v současnosti je jedním z radních. V letech 2013, 2017 a 2021 za ANO neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny.

V roce 2018 neuspěl ani jako kandidát do Senátu, postoupil do druhého kola, kde se stejně jako letos utkal s Ladislavem Chlupáčem z ODS. Neúspěšně kandidoval i do zastupitelstva Ústeckého kraje.

Od června 2021 byl předsedou představenstva Krajské zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, letos v červenci na funkci rezignoval z rodinných důvodů; zůstal řadovým členem představenstva.

Prostějovský primátor František Jura | Foto: Oficiální web hnutí ANO

František Jura (ANO), volební obvod 62 – Prostějov

Zastupitel a primátor Prostějova od roku 2018 a od listopadu 2016 zastupitel Olomouckého kraje. Do Senátu se dostal letos poprvé, když v druhém kole získal 70,8 procenta hlasů.

Dlouhodobě působí ve vedení fotbalového klubu 1. SK Prostějov, kde byl do letošního dubna předsedou klubu a nyní je členem představenstva. V letech 2016 až 2018 byl náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, v letech 2018 až 2020 byl krajským radním.

Juru ve druhém kole senátních voleb podpořil svým i hlasem i vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hlas odevzdaný Jurovi je menší zlo, než by byla volba Dopity, řekl v pátek Jurečka.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. | Zdroj: Český rozhlas

Zdeněk Hraba (za ODS), volební obvod 41 – Benešov

Hraba byl do Senátu zvolen jako nezávislý za hnutí STAN v říjnu 2018. Koncem září 2022 oznámil odchod z hnutí STAN a přešel do klubu ODS a TOP 09.

Hraba tehdy zdůvodnil odchod ze STAN tím, že vládní hnutí se podle něj posunulo od hájení zájmů a řešení problémů běžných lidí k prosazování postojů v podstatě opačných, k aktivistické politice. Uvedl, že nechce nést zodpovědnost za „přešlapy a sporné kroky“ jiných reprezentantů STAN, které nemůže nijak ovlivnit. Členem hnutí STAN byl v letech 2019-2022.

Hraba byl v letech 2016-2020 zastupitel ve Středočeském kraji. V komunálních volbách v roce 2010 byl Hraba zvolen jako nezávislý zastupitelem Říčan, do roku 2014 byl radním města. Ve volbách v roce 2014 mandát obhájil, následně jej v listopadu 2014 zvolili prvním místostarostou města, kterým byl do roku 2018.

Říčanským zastupitelem je stále. Neuspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, kdy kandidoval jako nestraník za hnutí STAN ve Středočeském kraji.

Martin Červíček obhájil post senátora v obvodu Náchod | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Martin Červíček (ODS), volební obvod 47 – Náchod

V roce 2012 se stal policejním prezidentem po Petru Lessym, v říjnu 2013 jej prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem. V lednu 2014 rozhodla poradní komise, že Červíček byl do funkce policejního prezidenta jmenován neoprávněně a ministr vnitra v demisi Martin Pecina jej odvolal. Poté byl Červíček šéfem krajské policie v Hradci Králové.

V říjnu 2018 byl zvolen senátorem za obvod č. 47 – Náchod a letos mandát obhájil. V listopadu 2020 byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. V krajských volbách v roce 2020 byl lídrem vítězného bloku ODS, STAN a Východočeši. V krajských volbách v roce 2016 byl lídrem kandidátky ODS v Královéhradeckém kraji a stal se zastupitelem. V letech 2016-2020 byl prvním náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Martin Bednář | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Martin Bednář (ANO), volební obvod 71 - Ostrava

Starosta a zastupitel městské části Ostrava-Jih od roku 2014, o čtyři roky později v roce 2018 se stal zastupitelem a radním města Ostrava.

V Senátu chce Bednář podle svého vyjádření hájit zájmy nejen Ostravy, ale všech slušných občanů. „Vždy jsem se řídil principy poctivosti, otevřenosti a odpovědnosti. Mým cílem je přinést do Senátu nový pohled a přístup, který spočívá v dialogu a spolupráci napříč politickým spektrem. Musí platit podaná ruka, chlapské slovo a férovost,“ napsal ve svém programu.

Ing. Petr Vícha (ČSSD) | Zdroj: Český rozhlas

Petr Vícha (SOCDEM), volební obvod 74 – Karviná

Petr Vícha je senátorem už od roku 2006 a letos mandát obhájil už v prvním kole voleb. Od roku 1994 je také starostou Bohumína, kde se podílel například na vymýcení hazardu.

Patří mezi nejdéle sloužící starosty v ČR (v říjnu 2022 byl zvolen poosmé) a mezi služebně nejstarší senátory, déle než on jsou v horní komoře jen občanští demokraté Tomáš Jirsa a Jiří Oberfalzer. V období 2005 až 2009 byl místopředsedou SOCDEM zodpovědným za komunální politiku.

Jiří Čunek | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Čunek (KDU-ČSL), volební obvod 77 – Vsetín

Dlouholetý člen a předseda lidovců mezi lety 2006 až 2009. Senátorem je od roku 2006, letos mandát obhájil už v prvním kole. Dvakrát zasedal v koaliční vládě Mirka Topolánka (leden - listopad 2007, duben 2008 - leden 2009). Jeho ministerské působení je spojeno hlavně s trestním stíháním, které skončilo za nestandardních okolností.

Čelil podezření, že v únoru 2002 ještě ve funkci starosty vzal úplatek, po obvinění z korupce v listopadu 2007 opustil vládu, v dubnu 2008 se ale do kabinetu vrátil, údajnou korupční kauzu totiž státní zastupitelství na podzim 2007 nadvakrát odložilo, Nejvyšší soud po letech konstatoval (již ale bez vlivu na samotný případ), že při vyšetřování byl porušen zákon.