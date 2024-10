BMW s nejlepším motorem v Evropě! psal světový tisk. Technik ho stavěl v kočárkárně, vypráví Straka

Martin Straka je fotoreportér, televizní komentátor, novinář. Je fotografem Národního divadla v Ostravě, Domu umění v Ostravě, fotí také Colours of Ostrava. Jezdí i po světě a píše. „Pro mě je důležitá přirozenost. Lidi se mě ptají – ‚Co je pro tebe hlavní?‘ Je to rovnocenné. Psaní je trošku jiné, ale mikrofon a foťák je pro mě rovnocenný svět,“ vypráví. V listopadu vychází jeho nová kniha Duckar Story. Host Lucie Výborné Praha 23:24 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Straka, fotograf, novinář a spisovatel | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Tvůj další počin je spíš psací, než že by to byla fotokniha. Je to Duckar Story aneb česká Kachna na Dakaru. Vyjde zhruba za deset dní. Co tě zaujalo na děvčatech?

Je to velice prosté. Já ženy v závodech v motosportu sleduju odmala. Eliška Junková – to je ta královna všech závodnic z Čech do dneška.

Obrovskou roli u mě potom hrála Lella Lombardiová – tygřice z Turína, ještě na starém brněnském okruhu. A v rallye světě to byla Michèle Mouton, šarmantní Francouzka. Těch dam byla celá řada. Sleduju dámy za volantem celý život.

Lucku Engovou znám miliardu let díky rodině Engů – tátovi a Tomášovi. A Báru jsem neznal. S Bárou jsem se seznámil a věděl jsem od podání ruky, že je to zase moje krevní skupina. A já říkám: „Hele dámy, fakt chcete přejet ten Dakar?“ A Bára: „No jasně, Martine!“

Hned v ten moment mě napadla myšlenka na knihu. Volal jsem do Slovartu, mému vydavatelství, když dojely. Dal jsem se do tvorby. Je to moje šestá kniha a druhá psaná.

K dakarským holkám se ještě vrátím, ale u motorsportu se zastavíme, protože tebe to fascinuje. Stejně jako tě fascinuje focení, tak máš rád auta, závody. Pojďme k dvěma knihám, které se jmenují Mezi oceány a Mezi pustinami. To jsou knížky, které vznikly díky tomu, že jsi na Dakaru byl, že jsi celou tu story prožil. Čím je ještě dneska Dakar přitažlivý? Je-li?

Dakar je fenomén. I když už to není Dakar jako Dakar africký. V Saudské Arábii, kde se jezdí poslední, je ta náročnost absolutně srovnatelná. Konkrétně Saudská Arábie – toto království – je jenom poušť. Ve všech podobách pouště.

Když jsem tam odlétal loni s týmem FeshFesh, se kterými jsem i ty dvě knihy vydával, dcera Eliška mi říká: „Tati, ty neletíš do Saudské Arábie. Letíš na jinou planetu.“ A měla pravdu. Je to úplně jiný svět. Takže náročnost je stejná a kouzlo je také stejně. Je to nejtěžší rallye na světě.

Ty jsi napsal ještě knihu 1983 Vojtěch-Enge. Není to jedna osoba, pro neznalé motorsportu, jsou to dvě velmi slavná jména. A tím jsi odstartoval éru těch psaných knih. Pro ty, kteří neznají strhující příběh Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho, jak bychom ho v krátkosti popsali?

Jedinečnost. Oba pánové hluboko před listopadem 1989 dokázali v českém týmu něco absolutně neuvěřitelného. Poté co v roce 1981 skončila homologace vozu Škoda 130 RS, se kterým tito závodníci spolu s dalšími získali titul mistra Evropy, už to nešlo. Protože nebyla homologace. Václav Bervid sehnal vůz BMW.

A v tom roce 1983 – od doby Elišky Junkové se z pohledu českých závodníků nic takového nestalo – dvě věci: Když to auto BMW 635 CSI drželo pohromadě, bylo nejrychlejší ze všech. Bylo rychlejší než stejné vozy tovární značky BMW s piloty formule 1 za volantem. Zahraniční novináři z toho byli úplně paf.

To BMW poskládali naši mechanici doma v Praze a v Liberci. Ivan Smíšek, šéf technik a motorář českého týmu, motor šestiválec tři a půl litrový stavěl a ladil v kočárkárně v Praze v Krči. A angličtí, francouzští, italští, němečtí novináři psali o tom, že české BMW a jejich motor jsou nejlepší v Evropě.

Zdeněk Vojtěch byl na konci sezony vyhlášený třetím nejlepším závodníkem v britském Autosportu, což je největší médiem v tomto prostoru. Zdenda se stal továrním pilotem BMW motorsport v roce 1984.

Jméno Tomáše Engeho asi nemusíme opakovat, to znají i laici, kolem kterých motorsport vůbec nejel. Lucie Engová – pro mě veliké překvapení. Mně bylo jasné, odkud vítr fouká, ale vůbec jsem netušila, do jaké míry se účastní motorsportu a na jaké pozici se vyloupne. A teď se vracíme zpátky k Duckar story...

Lucka byla vždycky vedle Tomáše schovaná. Najednou se vyloupla. Tam se to rozjelo především s tátou Břetislavem, kterého tu bohužel od září 2020 nemáme... Jezdila domácí historické rallye po boku svého táty. Když tu Slávek bohužel není, spojila své síly s bráchou, a když to jde, závodí spolu.

V té nové knize popisuju, jak Bára vypráví, že věděla, že chce jet Dakar určitě s holkou. Když se potkaly, Bára to popisovala: „Ona je stejně potrhlá jako já. Má modré vlasy a je to stejný magor. Byla to jasná volba.“

Letošní Dakar byla tzv. „projížďka“ s cílem dojet. První Kachna v historii Dakaru, která dojela do cíle. Ale to by nebyla Bára, Lucka a Tomáš Neruda – jejich konstruktér a mechanik – aby to nechtěli posunout. Vymysleli dvoumotorovou Kachnu, která bude peklo v pekle! Už vidím, jak dakarští organizátoři a televizní štáby na místě z toho budou zase paf!

