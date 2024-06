Delší čekání a vyšší ceny. V Polsku tento týden kvůli novele zákona zmizely z taxi přepravy tisíce řidičů

Vyšší bezpečnost cestujících a efektivnější vymáhání trestů za překročení předpisů – to si polské úřady slibují od novely zákona, podle které můžou taxislužby provozovat pouze lidé s polským řidičským průkazem. Ale také zdražení služeb a delší čekací lhůty – přidávají důsledky nového nařízení provozovatelé takzvaných taxi přes aplikaci. Novela zákona totiž minimálně dočasně vyřadila z přepravy pasažérů tisíce řidičů původem ze zahraničí. Varšava 10:41 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začátkem tohoto týdne skončilo kvůli novým předpisům 18 až 28 tisíc řidičů pracujících pro společnosti jako Bolt, Uber nebo Freenow (ilustrační foto) | Foto: Michael Kauer | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Naimidin z Uzbekistánu žije v Polsku tři roky a stejně tak dlouho jezdí pro takzvané taxislužby přes aplikaci. Výměnu řidičského průkazu za polský začal řešit nedlouho poté, co dostal od společnosti Uber upozornění na změny v polském zákoně.

I tak ale čekal na nový doklad čtyři měsíce. „Nejdřív jsem čekal, když jsem vyřizoval dokumenty na ambasádě. A pak jsem čekal při vyřizování už na polském úřadě. Teď tu ještě musím dodat potvrzení o bezúhonnosti a výpis z rejstříku trestů,“ říká Naimidin.

Británie chce do dvou let zavést létající taxi. Plánuje i doručování pošty pomocí dronů Číst článek

Naimidin v ruce drží několik papírů s razítky. Nese je do kanceláře Uberu. Tam si dokumenty spárují s jeho profilem v systému a potvrdí ho v aplikaci, aby dál mohl vozit zákazníky.

Dlouho čekal i Olexandr, který v Polsku žije už deset let. „Tři měsíce. Tvrdí sice, že to trvá měsíc, ale skutečnost byla tři. Pravost průkazu si ověřovali u úřadu na Ukrajině. A po třech měsících mám polský řidičský průkaz,“ popisuje Olexandr.

Jak Naimidin, tak Olexandr si výměnu řidičského průkazu za polský vyřídili včas, a tak po závěrečné kontrole dokumentů v centrále společnosti mohou v práci řidičů plynule pokračovat.

Tisíce řidičů skončilo

Podle odhadů polské Hospodářské poradní skupiny TOR ale začátkem tohoto týdne skončilo kvůli novým předpisům 18 až 28 tisíc řidičů pracujících pro společnosti jako Bolt, Uber nebo Freenow. Deník Rzeczpospolita odhaduje, že z trhu zmizela až čtvrtina zahraničních řidičů.

„Je jich trochu méně, ale pořád jezdí,“ hodnotí situaci taxikář Artur. Stojíme na jednom z největších stanovišť taxi ve Varšavě – u nádraží Warszawa-Centralna a zrovna nás míjí auto s cylindrem a nápisem Bolt na dveřích.

Novelu, podle které musí od tohoto týdne všichni řidiči pracující ve službách osobní přepravy mít polský řidičský průkaz, Artur vítá jako určit zlepšení pro klasické taxikáře.

„Určitě jich hodně prostě skončí, protože nemají doklady v pořádku. Nemluvě o tom, že nemají taxikářské licence. Takže to opatření nám vrátí část práce. Taky to napraví trh. My máme za všech okolností pořád stejnou taxu. Ale u nich se mění podle denní doby, zájmu, ale i dopravních zácp,“ říká Artur.

Za pětikilometrovou jízdu 7100 Kč. Pražský taxikář přišel o vůz a hrozí mu ztráta licence až na tři roky Číst článek

Podle Artura nové předpisy navíc zlepší bezpečnost nejen zákazníků, ale i ostatních účastníků provozu. „Oni nejezdí bezpečně. Mají kolize, působí dopravní nehody. Kvůli těm jejich nehodám nám poslední roky roste cena povinného pojištění taxi. Já například poslední tři roky platím o tisíc zlotých víc než dřív. A musím to platit pro zabezpečení zákazníka, kdyby se něco stalo. Nehodu jsem neměl, ale platím víc,“ dodává Artur.

Odebrání řidičského průkazu

Když mi popisuje, co všechno se povinnou výměnou řidičského průkazu mění, naráží na jednu nepravdu, kterou ale za pravdivou v Polsku považuje mnoho lidí. A sice že cizinci nemůžou v Polsku dostat za porušení předpisů trestné body.

„Proto nedodržují pravidla provozu. Hrozí jim jenom pokuta. Jakmile dostanou polský řidičský průkaz, budou dostávat i body a po překročení maxima přijdou o řidičák,“ tvrdí Artur.

Jak v souvislosti se změnami polských předpisů několikrát popsali odborníci na silniční právo, o řidičský průkaz v Polsku ale může přijít i cizinec, a to na základě takzvaného vybodování.

Každopádně potřebou zvýšení bezpečnosti argumentovali i politici, kteří novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích v loňském roce schválili. Reagovali tím na nárůst počtu přestupků a trestných činů, kterých se dopouštěli řidiči takzvaných taxi přes aplikace.

‚Taxi není bezpečný prostor.‘ Ženy zažívají obtěžování jako cestující v taxi i jako řidičky Číst článek

I z toho důvodu zprostředkovatelům jízd přibyla povinnost ověřovat své řidiče. Takový postup zavedl v Polsku například Uber podle mluvčí společnosti Iwony Krukové už před třemi lety. „Ověřování už je znát v našich statistikách. Díky tomu nástroji značně klesl počet hlášených bezpečnostních problémů. Dnes je to v průměru jedno hlášení na deset milionů vykonaných jízd,“ říká Kruková.

Ve změnách předpisů vidí přínos. „Výměna řidičských průkazů za polské má smysl, protože policie díky tomu bude mít v národní databázi všechna řidičská oprávnění, bude k nim mít snadný přístup. Ale samotný proces výměny může zparalyzovat taxikářský trh,“ upozorňuje Kruková i na negativa a shrnuje zkušenost nejen Naimidina a Oleksandra, ale i dalších řidičů.

„V praxi, kdy má proces trvat 30 dní, trvá v současnosti kvůli velkému zájmu i několik měsíců. Další překážkou pro řidiče je to, že aby si vůbec mohli požádat o polský dokument, to musí žít v Polsku aspoň 185 dní,“ dodává Kruková.

Řidiči, kteří pochází ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo zemí uznávajících Ženevskou nebo Vídeňskou úmluvu, nemusí kvůli novému dokladu skládat teoretickou zkoušku jako v autoškole. Ze zemí mimo tyto regiony po nich ale úřady můžou požadovat přezkoušení.

Důsledky změn předpisů

Bolt v pondělí zmrazil aplikaci 26 procentům řidičů, kteří pro něj dosud jezdili. Aplikace FreeNow nefunguje 15 procentům dosavadních řidičů. Uber zablokoval přijímání nových řidičů.

„Následky uvidíme pravděpodobně až po prázdninách. Ne teď, ale na podzim, jak se obnoví ruch, vrátí se lidé z dovolených, studenti, to zákazníci pocítí následky těch opatření. Kvůli tomu, že bude méně řidičů, půjdou ceny nahoru a čekací doby také narostou. Popravdě, už v pondělí jsme si všimli, že čekací doba na řidiče se v celostátním průměru prodloužila o 35 procent,“ říká Kruková.

Úbytek řidičů pak podle ní pocítí hlavně zákazníci ve velkých městech. Už v pondělí čekali zákazníci na přepravu takzvanými taxi přes aplikaci nejdéle v Lodži a Katovicích. Ve Varšavě se výpadek řidičů pravděpodobně projeví o víkendu, kdy jsou taxislužby žádané hlavně večer a v noci v širším centru.