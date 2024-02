Konec honiček a střelby do kol? Nový systém by umožnil policistům odpojit přívod paliva na dálku

Policisté by mohli už za několik let zastavovat prchající řidiče bezpečněji. Jejich experti totiž spolu s vědci z pražského ČVUT a brněnského VUT vyvíjejí systém zastavování aut na dálku. Namísto fyzického vytlačování policejním vozem nebo pokládání hřebového pásu propichujícího pneumatiky, v krajním případě i namísto střelby do pneumatik, by mohli policisté pronásledovanému autu elektronicky vypnout přívod paliva do motoru. Praha/Brno 15:31 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté by díky novému systému mohli zastavovat auta na dálku | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Pronásledujeme auto, jsou zapnuté majáky a to znamená, že řidič nereaguje na druhou výstrahu. Můžeme tedy použít systém zastavení vozidla. Na tabletu jsme si z několika aut vybrali naše pronásledované vozidlo podle kritérií, že jede nejrychleji, a stiskli jsme tlačítko ‚blokovat‘, popisuje Zdeněk Lokaj z Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Odpojili jsme přívod paliva. Takovýmto způsobem jsme schopni auto znehybnit, ale zároveň ho nezastavíme na místě,“ vysvětluje Zdeněk Lokaj z ČVUT

Pronásledovanému autu se okamžitě rozblikaly blinkry a začalo zpomalovat. „Odpojili jsme přívod paliva. Takovýmto způsobem jsme schopni auto znehybnit, ale zároveň ho nezastavíme na místě, protože by to bylo příliš nebezpečné,“ vysvětluje Lokaj.

Vozidlo dojede už jen setrvačností a zastaví. Policisté by tak nemuseli přistupovat k ne tak bezpečným donucovacím prostředkům.

„Mohli bychom se vyhnout tomu, že budeme realizovat takzvaný ‚pit manévr‘, kdy řízeným nárazem do vozidla ho zastavíme,“ popisuje Zdeněk Lokaj | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Mohli bychom se vyhnout tomu, že budeme realizovat takzvaný ‚PIT manévr‘, kdy řízeným nárazem do vozidla ho zastavíme. Případně se používají takoví ‚ježci‘, kteří se natahují přes silnici. Jsou to takzvané zastavovací pásy. V nejkrajnějším případě se využívá střelby do pneumatik,“ popisuje konkrétně.

Lokaj otevřel kufr pronásledovaného vozidla a ukazuje na dvě krabičky. Bílá ovládá přívod paliva do motoru, k ní je připojena modrá krabička.

„Modrá, komunikační, se už dnes do některých nových vozidel montuje. Do budoucna by to měla být výbava všech osobních vozidel,“ dodává.

Klíč k systému

Vědci tady totiž využívají už existující technologie, která umožňuje autům komunikovat s okolím, třeba o dopravní situaci.

Bílá ovládá přívod paliva do motoru, k ní je připojena modrá krabička | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Už dnes jsou osazena města, křižovatky i dálnice, nejen v České republice, jakýmisi čidly, kde je možné přijímat takzvané V2X nebo kooperativní zprávy, poskytující aktuální a místně relevantní informace.

Podle Zdeňka Martináska z Vysokého učení technického v Brně nebude možné, aby si nějaký hacker sám vytvořil program, kterým by se do systému naboural a posílal vozům v provozu libovolné příkazy. Jeho program by totiž neměl klíč, který by mu umožnil vstoupit do celého systému.

„Ten klíč se získává při registraci. Pokud to nezískáte, nejste registrovaný v systému, tak vaše zprávy nikdo nečte,“ přibližuje.

Auta by na takový program nijak nereagovala. Nebezpečí je spíše v lidském faktoru, třeba v nedostatečné ostražitosti samotných policistů. „Pokud by nějaký hacker dokázal odcizit třeba tajný klíč policejní jednotky, dokázal by si ‚podepsat‘ zprávu,“ doplňuje Martinásek.

Takovýto komunikační systém zatím mají jednotky procent vozů. Podle vědců jich ale bude přibývat a policie by toho tak mohla začít využívat.

„Podle naší právní analýzy, na které jsme spolupracovali s kolegy z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, se domníváme, že současná právní úprava zákona o Policii České republiky umožňuje takovéto prostředky využít,“ konstatuje Lokaj. To ale v praxi bude podle expertů nejdříve za pět let.