Německu se nevracejí investice do elektromobility. Volkswagen se bude muset změnit, míní novinář

Německý koncern Volkswagen chce podle odborářů zavřít přinejmenším tři závody na německém území. Na rozdíl od továren v jiných částech Evropy totiž nejsou dost efektivní. „Volkswagen bude muset šetřit. Jeho situace je skutečně velice vážná,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus šéfredaktor serveru Autoweek Vladimír Rybecký. Rozhovor Berlín 13:34 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší evropská automobilka Volkswagen plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst (ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak moc bude muset Volkswagen šetřit?

Jeho situace je skutečně velice vážná. S výhledem na budoucnost, kdy bude muset investovat velké prostředky do vývoje nových aut i do nových technologií, tak se musejí radikálně změnit. Řezy to budou opravdu těžké a vážné a budou je provázet velké souboje s odboráři, kterým se to nebude líbit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s šéfredaktorem serveru Autoweek Vladimírem Rybeckým

Kde vidíte počátek tohoto problému?

Jsou to problémy automobilového průmyslu v Evropě a zvláště v Německu, které se Volkswagenu samozřejmě dotýkají – vysoká cena energií, nedostatek prostředků investovaných do přechodu k elektromobilitě a další věci.

Ale pro Volkswagen je situace ještě horší, protože předchozí vedení koncernu přijalo řadu kroků, které stály obrovské prostředky a nepřinesly to, co se od nich očekávalo – velké investice do softwaru, do softwarové divize Cariad, do autonomního systému Moia, které se všechny nevracejí.

Dále sázka na elektromobily, které se vyvíjely a vyrábějí v podstatě zastaralým způsobem a nestačí reagovat na nejnovější změny technologií a trendu na trhu.

Také totální přechod na elektromobilitu ve všech závodech Volkswagenu s výjimkou Wolfsburgu, který přenesl vývoj a výrobu některých vysoce ziskových modelů, užitkových vozů, které se z velké části přenechaly Fordu, a další chybná manažerská rozhodnutí.

Volkswagen chce zavřít tři závody v Německu a zvýšit konkurenceschopnost. Skončí tisíce pracovníků Číst článek

A Škoda je na tom lépe? Proč se nedaří vlajkové značce koncernu Volkswagenu?

Škoda je na tom lépe, protože se stále drží technologií, které jí mnohá média ještě před třemi lety vytýkala. Jsou to spalovací motory. Má správnou modelovou nabídku, po které je v Evropě skutečně poptávka.

Navíc v současné době prošla celá modelová řada značky Škoda výraznou modernizací, takže si drží správný trend, který dnes zákazníci v Evropě vyžadují. A navíc má výrobní náklady podstatně nižší než v Německu.

Situace na trhu

Automobilka Toyota údajně zvládne vyrábět více automobilů s polovinou lidí. Co Toyota dělá lépe než Volkswagen?

Dá se říct, že Toyota se soustřeďuje na komplexní nabídku všeho, co se po celém světě požaduje. Nabízí speciálně taková auta, s jakými může uspět v Africe, ve Spojených státech, v asijských zemích a v poslední době má i velké úspěchy v Evropě.

Auta se liší pro jednotlivé regiony podle toho, co v nich zákazníci skutečně chtějí. Což třeba u Volkswagenu není, protože ten se snaží prosadit velmi podobnou technologii po celém světě. Ukazuje se, že to není správná cesta.

Do jaké míry jsou problémy Volkswagenu podobné problémům ostatních evropských automobilek? A do jaké míry jsou to třeba jen německé problémy?

Jsou v mnohém podobné, protože velké investice do elektromobility evropských automobilek se zatím nevracejí a situace na trhu není příznivá. Tohle je stejné pro všechny automobilky v Evropě. Liší se, jak která automobilka dokáže svoji modelovou nabídku přizpůsobit skutečné situaci na trhu.

Volkswagen v Německu může od příštího roku propouštět. Vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst Číst článek

Velké problémy má ale celé Německo, protože výrobní náklady jsou v něm vyšší než v jiných zemích. Politika Energiewende, kterou zavedla německá vláda, přináší pro průmysl velké problémy.

Situace Německa je skutečně ještě vážnější a zvládají to jen prémiové značky, které mohou ze svých modelů vytěžit více peněz než základní značka Volkswagen.

K tomu bych přidal, že výroba v Německu je hodně závislá na místních dodavatelích, kteří jsou v současné době také ve velmi špatné situaci. I z této strany je situace velmi vážná.

Poslechněte si rozhovor s šéfredaktorem serveru Autoweek Vladimírem Rybeckým v úvodu článku.