Volkswagen investuje až pět miliard dolarů do rivala Tesly. Navázal spolupráci s firmou Rivian

Německá automobilka Volkswagen investuje až pět miliard dolarů (zhruba 116 miliard korun) do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Hodlá s tímto konkurentem Tesly vytvořit společný podnik, který bude sdílet architekturu a software pro elektromobily. Obě firmy to uvedly v úterý ve svém společném sdělení. Krok přichází v době, kdy se zostřuje konkurence mezi výrobci elektromobilů a západní země přistupují k uvalení cel na jejich čínský dovoz. Wolfsburg/New York 10:03 26. června 2024

Akcie Rivianu po oznámení vzrostly po skončení obchodování zhruba o 50 procent. To by podle agentury Reuters mohlo zvýšit tržní hodnotu společnosti o téměř šest miliard dolarů, pokud se zisky udrží i ve středu.

Volkswagen podle dohody investuje do výrobce elektrických nákladních vozů a sportovně-užitkových vozů jednu miliardu dolarů. Ve druhém kroku vloží do podniku další čtyři miliardy dolarů do roku 2026. Volkswagen získá díky partnerství okamžitý přístup k softwaru společnosti Rivian, který bude moci německá automobilka používat ve svých vozech.

Rivian byl založen v roce 2009, zatím se mu ale nepodařilo dostat z červených čísel. V prvních třech měsících roku 2024 vykázala společnost čistou ztrátu více než 1,4 miliardy dolarů. V současnosti se potýká s klesajícím zájmem o elektromobily v USA.

Firmy si spolupráci poměrně úzce vymezily, půjde o software, řídicí počítače a síťovou architekturu. Klíčové je, že Volkswagen přejde ve druhé polovině desetiletí u nových vozů na technologie a software společnosti Rivian.

To by podle agentury DPA mohlo automobilovému gigantu ušetřit mnoho peněz ve srovnání s tím, kdyby technologii vyvíjel ve vlastní režii.

Generální ředitel společnosti Rivian RJ Scaringe na úterní telefonické konferenci zdůraznil, že další oblasti, jako jsou baterie nebo technologie pohonu, nejsou součástí partnerství.

Automobiloví giganti typu Volkswagen čelí rostoucí konkurenci čínských výrobců elektromobilů, kteří expandují do celého světa. Evropská unie začátkem tohoto měsíce varovala, že zvýší cla na dovoz čínských elektromobilů až o 38 procent.

Plán přišel měsíc poté, co Spojené státy oznámily, že zvýší cla na čínské elektromobily z 25 procent na 100 procent. Kanada tento týden uvedla, že zvažuje podobný krok.