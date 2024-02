Ojetá auta dovážená z Německa zdražila, jejich ceny meziročně stouply o 12 procent

Průměrná cena ojetých aut dovážených na český trh z Německa se loni meziročně zvýšila o 12,4 procenta na 296 000 Kč. Meziročně tak zdražila v průměru zhruba o 33 000 Kč a dotahují se na mladší české ojeté vozy. Důvodem růstu cen aut dovezených z Německa je vysoký zájem českých zákazníků. Vyšší cena je dána také větším zastoupením luxusních značek. Uvedla to společnost Cebia v tiskové zprávě. Praha 7:47 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dovoz ojetých osobních aut loni meziročně klesl o 4,5 procenta (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Průměrné stáří prodávaných ojetých aut z Německa dosahovalo loni 10,7 roku, zatímco ojetá auta s tuzemským původem vykázala v průměru osm let. Zdražování se v loňském roce nevyhnulo ani českým vozům, přesto ale v jejich případě šlo o nárůst jen 4,5 procenta z 306 000 na 320 000 Kč. V případě srovnatelných aut jsou ta česká oproti německým dražší o 4,3 procenta.

„Auta s českým původem mají na trhu vyšší hodnotu než auta dovezená ze zahraničí včetně Německa, přesto vysoký zájem českých zákazníků žene ceny německých ojetin nahoru, a to navzdory stáří,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Ceny aut dovezených z Německa podle něj také uměle navyšuje vyšší míra podvodů, jako je stáčení tachometrů, a především zatajování havárií a poškození. U aut s tuzemským původem jsou podvody o něco méně časté, dodal.

Podle Pajera se právě na německé ojeté vozy nepoctiví prodejci zaměřují. „Dovážejí auta z Německa, protože je to pro ně výhodné. Zákazníci si je žádají. Často to chodí tak, že zákazník řekne, jaké auto si představuje a prodejce mu ho třeba do týdne dodá. Pokud chce zákazník maximální nájezd třeba 150 000 km, prodejce mu vyhoví stočením tachometru. Havárie se samozřejmě neuvádějí prakticky vůbec,“ doplnil Pajer.

Dovoz ojetých osobních aut loni meziročně klesl o 4,5 procenta na 153 913 vozů. Za první letošní měsíc pokračoval v poklesu o 1,7 procenta na 11 400 vozidel.