Auto s 21 let starými pneumatikami? Zákon jejich věk neřeší, mohou být ale nebezpečné

„Když se na tu pneumatiku podívám, tak je na ní vidět, že je už opotřebovaná, je přes dvacet let stará. Už není v ideálním stavu,“ přibližuje Jakub Motl z Centra dopravního výzkumu, který si zrovna prohlíží starou pneumatiku.

Její stáří pozná podle takzvaného DOT kódu. „Najdeme ho na boku pneumatiky,“ ukazuje čtyři čísla v oválu: 4503.

„Udává nám to týden výroby v daném roce. To znamená, že to byl 45. týden daného roku. A druhé dvojčíslí nám udává rok 03, to znamená roku 2003. Takže je to 21 let stará pneumatika,“ vysvětluje pro Radiožurnál, co daná čísla znamenají.

Zákon maximální stáří pneumatik nijak neřeší. Staré pneumatiky ale přesto můžou být nebezpečné. A to i v případě, že toho mnoho nenajezdíme.

„Úplně bych nerozlišoval to, jestli jste, nebo nejste sváteční řidič. Pneumatiky je vhodné měnit přibližně po deseti letech. Pneumatika stárne, tvrdne. Tím, jak tvrdne, tak se zhoršují její vlastnosti – prodlužuje se brzdná dráha, je zde pak větší pravděpodobnost, že dojde ke smyku. Ta pneumatika je z hlediska bezpečnosti silničního provozu už nevyhovující,“ popisuje Motl.

Experti z Centra dopravního výzkumu řeší projekt Hloubková analýza dopravních nehod. Jezdí k nehodám a sbírají o nich data, třeba právě o stáří pneumatik.

„Z našich dat vyplývá, že průměrné stáří pneumatik je přibližně 4,4 roku. Ale setkali jsme se i s rekordmanem, jehož stáří pneumatik bylo přes 21 let,“ nastiňuje

Výzkumníci mají data přibližně o 2500 aut. Z nich mělo opravdu staré obutí se zhoršenými vlastnostmi několik desítek. Pneumatiky ale samozřejmě přicházejí o své vlastnosti i tak, že se při provozu jednoduše ojíždějí.

Hloubka dezénu bez měření?

Jakub Motl otvírá pouzdro a vytahuje z něj přístroj, který vypadá jako digitální teploměr. „Jde o hloubkoměr, který si zasuneme do dezénových drážek,“ vysvětluje.

Z přístroje se vysunul takový sosáček a na displeji teď vidíme údaj 3,13 milimetru. „V tomto případě je to špatně. Jde o zimní pneumatiku, kde by hloubka drážky měla být minimálně 4 milimetry,“ měří Motl.

U letních pneumatik pak alespoň 1,6 milimetru. Ojetí pneumatiky ale můžeme ověřit i bez hloubkoměru. Na bočnicích bývají malým písmem vylisována písmena TWI. A u některých zimních pneumatik i symbol vločky. V drážkách dezénu na jejich úrovni najdeme drobné výčnělky.

„V okamžiku, kdy dojde k opotřebení pneumatik natolik, že dezén pneumatiky je ve stejné výšce jako tyto indikátory, je nutné pneumatiku vyměnit,“ přibližuje Motl.

Řidiči musí mít od 1. listopadu obuté zimní pneumatiky. Ale jen za některých okolností. „Je to dáno ať už dopravní značnou, anebo v případě, že se na silnici vyskytuje souvislá vrstva ledu, sněhu anebo takovéto podmínky hrozí,“ popisuje jihomoravský koordinátor organizace BESIP Pavel Čížek, kdy jsou zimní pneumatiky povinné.

Tato povinnost končí 31. března. Někteří řidiči ale, třeba aby ušetřili, jezdí i pak na zimních pneumatikách. Zákon to nezakazuje, Čížek to ale nedoporučuje.

„Vlastnosti pro brzdění v létě na zimních pneumatikách budou zhoršené, takže je potřeba s tím počítat,“ podotýká.

Třeba městským řidičům, kteří chtějí ušetřit za uskladnění sady kol, by Motl doporučil takzvané celoroční pneumatiky.

„Celoroční pneumatiky jsou v principu upravené zimní pneumatiky. Za poslední roky došlo k výraznému zlepšení celoročních pneumatik, jejich vlastností. Prémiová dražší celoroční pneumatika je na stejné úrovni jako letní a zimní pneumatika levnější značky,“ míní.

Podle dat Centra dopravního výzkumu jezdí v zimě na letních pneumatikách asi tři procenta českých řidičů. Příliš ojeté pneumatiky má pak obuto méně než jedno procento aut.