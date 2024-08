Odkud čerpá vaše navigace dopravní informace? Bez práce ostravských operátorů byste skončili v zácpě

Jan Šnapka je hlavní operátor Národního dopravního informačního centra a právě vyřizuje další hovor. Na svém pracovním stole má čtyři monitory a na nich spoustu informací.

Poslechněte si reportáž Ondřeje Vaňury z Národního dopravního informačního centra v Ostravě

„Vidíme tady dohled na dopravní situací, výstupy telematických systémů, co svítí na všech těch dopravních tabulích. Dále tady jsou události – vždy si je ověřujeme z více zdrojů, jestli jsou pravdivé,“ přibližuje.

Operátorů je v centru několik a pracují ve dne v noci. Česko mají rozdělené, každý se tedy stará o jinou část země. Dominantou sálu jsou velké obrazovky rozpínající se přes mnohametrovou zeď. Na nich jsou vidět třeba záběry ze silničních kamer. Informace sem přichází od policie, hasičů, silničářů nebo třeba úřadů.

„Tyto informace jsou obohaceny o meteorologické informační systémy a tak dále. Data sbíráme ze všech tříd komunikací z území celého Česka,“ doplňuje vedoucí Národního dopravního informačního centra Ctirad Weissmann.

Dominantou sálu jsou velké obrazovky rozpínající se přes mnohametrovou zeď | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Není to ale tak, že by operátoři na kamerách sledovali, jestli se náhodou někde něco nestane. Pracují ve svém systému, do kterého se sbíhají datové věty. Teď v tomto okamžiku je v něm kolem 2200 dopravních událostí v různém stádiu rozpracovanosti a s těmi pracují,“ vysvětluje.

Nahlásit, zpracovat a sdílet

Jakmile kdekoli na silnici dojde k nějaké události, ať už jde o nehodu, technickou závadu nebo je tam třeba jen odstavené auto, musí to nejprve někdo nahlásit a zadat do systému.

„To znamená, pokud se bavíme o dopravní nehodě, tak příslušný policista dálničního oddělení zadá do jejich systému prvotní informaci. Ta prostřednictvím Centra dopravních informací v Praze přijde k nám do systému a vyvolá scénář dopravy. Systém najde předcházející informační portál a změní na něm text. Bavíme se o čase nižších jednotek minut,“ popisuje Ctirad Weissmann.

Operátorů je v centru několik a pracují ve dne v noci | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Všechny zpracované informace pak putují do Českého rozhlasu, přes službu RDS TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) do navigací, najdete je také na webu Dopravnininfo.cz nebo v mobilních aplikacích. „Jsou zdarma publikovány každému, kdo o ně požádá,“ dodává vedoucí centra.

Nonstop telefonní linka

Národní dopravní informační centrum provozuje také call centrum. Tady operátorky vyřizují hovory od řidičů.

„V prvé řadě přijímáme dotazy řidičů, co se týká situací na dálnicích a silnicích v České republice. Přijímáme i jejich poznatky, třeba když jedou po dálnici a vidí tam odstavený kamion, tak aby nedošlo k nějaké nehodě,“ přibližuje náplň své práce Vladimíra Šultysová.

Operátorky pracují na 12hodinové směny a odbaví za tu dobu kolem 150 až 200 hovorů. Zavolat sem můžete i v případě poruchy na dálnici. Právě odsud dokáží zařídit příjezd asistenční služby a mobilního výstražného značení. Číslo na call centrum Národního dopravního informačního centra v Ostravě je 800-280-281.