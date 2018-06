Namazaný chleba nebo ovoce do letadla může. Jogurt už ale ne, pokud má víc než 100 ml

Někteří Češi nevědí, co si mohou vzít do letadla za potraviny. I kvůli tomu, že občerstvení na palubě nemusí být v ceně letenky. Do příručního zavazadla si přitom smíte přibalit třeba namazaný chleba, ovoce nebo zeleninu. Pokud s vámi navíc cestuje dítě, v rámci rentgenové kontroly vám nikdo nezabaví ani přesnídávku nebo džus nad 100 mililitrů. Doporučujeme Praha 15:15 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní kontrola na letišti (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sendvič se šunkou, ovoce, čokoládovou tyčinku, müsli tyčinku a jogurt, i to si lidé berou do příručního zavazadla, které si pak berou s sebou do letadla. Ne všechno ale bez problému projede rentgenem. Jak vysvětluje bezpečnostní inspektor Petr Kusý, kontrolu budou zajímat věci v kapalné a gelové formě. Všechno ostatní je naprosto v pořádku. Z výše zmíněného příkladu tedy jogurt. I ten by mohl projít, pokud by měl pod 100 gramů.

„Objemový limit je 100 ml, nic víc nemůžeme povolit. Výjimkou je, když to bude pro děcko. Předpisy umožňují přepravit i nad 100 ml věci, které jsou dětskou výživou - džusy, dětské mléko a případně jogurty,“ vysvětluje Kusý.

Zabavené věci z příručních zavazadel pražské letiště likviduje. O jak velké množství odpadu třeba ročně jde, se neeviduje.

Nejčastější věcí, kterou lidé před kontrolou vyhazují, jsou prázdné pet lahve. To je ale podle mluvčího letiště Praha Romana Pacvoně naprosto zbytečné. „Pokud se bavíme o prázdných pet lahvích - není je nutné vyhazovat. Není na nich nic závadného. V pohodě s ní projdete bezpečnostní kontrolou. Můžete si je i naplnit později u gatu pitnou vodou z pítka,“ říká.

Podle něj ale cestující často nemají jasno, co si s sebou do letadla smějí vzít. „Ta situace se lepší, ale lidé stále chybují.“ Nejčastější chybou jsou již zmíněné tekutiny. Pak také lidé často zapomínají na to, že velké elektronické přístroje, jako jsou notebooky, se během kontroly musí z příručního kufru vyndat a rentgenem projet samostatně. Lidé s sebou také občas vozí předměty, které zbraně připomínají, jako například dětské pistolky, což se nemá.