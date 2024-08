Historický motoráček Hurvínek vyjede na Karlovarsku na trať, která už 28 let osobní dopravě neslouží

Podle organizátorů je to na dlouhou dobu poslední možnost projet se po této trati, jelikož v dalších letech dojde k omezení provozu kvůli výstavbě dálnice D6. „Vyjíždíme ze stanice Štědrá, pokračujeme do Žlutic, na Protivec a Bochov, kde je úsek provozován jen pro dopravu nákladní a měl by se zachovat i po výstavbě dálnice D6,“ upřesňuje předseda spolku Žluticko Tomáš Michálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trasu jízdy historického motoráčku, který odjíždí v 9 hodin, upřesňuje předseda spolku Žluticko Tomáš Michálek

Cesta historickým motoráčkem začíná v 9 hodin ze stanice Štědrá. Na trase je plánována přestávka v Chyši, kde mají cestující možnost prohlédnout si tamní zámek. Zámek Chyše je jedním z nejkrásnějších historických objektů v regionu a nabízí nejen prohlídky, ale také krásné zahrady a prohlídku pivovaru.

Dalším zajímavým turistickým cílem na trase je zřícenina hradu Hartenštejn. Tento hrad, postavený v 15. století, je významnou historickou památkou, která láká turisty svou romantickou atmosférou a nádherným výhledem do okolí.

Jízdné je dobrovolné a každý cestující obdrží památeční jízdenku. Kapacita vlaku je omezena, rezervace není možná.

Jízdní řád historického motoráčku | Zdroj: Město Bochov