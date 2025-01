Jarní prázdniny na horách? Na modrou kartičku pojištěnce se vztahuje jen základní ošetření

Jarní prázdniny už příští týden začnou prvním turnusem. A řada lidí opět vyrazí na hory. Pokud ale zamíří do zahraničí, tak je dobré nezapomínat na cestovní pojištění. Pojišťovny totiž upozorňují, že na klasickou modrou kartičku pojištěnce se v Evropské unii vztahuje pouze základní ošetření. Praha 23:23 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chystáte se na hory? Nezapomeňte si vyřídit cestovní pojištění (ilustrační foto) | Foto: Hans Huber/Westend61 | Zdroj: Profimedia

Základem je pojištění léčebných výloh a také pojištění odpovědnosti. Léčebné výlohy pokryjí náklady na nutnou léčbu a případný pobyt v nemocnici nebo návrat zpět do Česka.

Na modrou kartičku pojištěnce se v EU vztahuje jen základní ošetření. Téma pro Lucii Špetovou

Pojištění odpovědnosti, které je povinné například v Itálii, se týká škody, kterou pojištěný způsobí někomu jinému - ať už na majetku nebo na zdraví.

Při případné srážce na sjezdovce, kterou zavinil pojištěný, se ale většinou posuzuje také to, jestli nepožil alkohol nebo jiné návykové látky.

„Je to na individuálním posouzení, jestli je to drobné množství, nebo jestli klient požil výrazněji. Ta odpovědnost bude vůči poškozenému, bude vyplaceno pojistné plnění, ale potom může klient očekávat buď krácení, nebo takzvaný regres vůči tomu, kdo to zavinil,“ upozorňuje pro Radiožurnál Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.

Oslovené pojišťovny potvrzují, že zavinění nehody pod vlivem alkoholu mají v takzvaných výlukách, to znamená, že se na ně pojistné plnění nevztahuje. Pojišťovny také neuznávají, pokud jejich klient způsobil škodu úmyslně.

‚Mějte s sebou 100 eur‘

A jak postupovat při nehodě na svahu? Pokud se zraní pojištěný, tak rozhodně co nejdřív vyhledat lékaře, nejlépe s pomocí asistenční služby. Většina pojišťoven proplácí ošetření ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Mluvčí Kooperativy Milan Káňa ale upozorňuje, že i přesto je někdy nutné uhradit určitou částku na místě.

„Proto klientům doporučujeme při cestě do zahraničí mít u sebe hotovost alespoň ve výši 100 eur. Pokud na místě nějaký poplatek zaplatí, určitě je důležité vyžádat si účtenku, na jejímž základě mu tento poplatek v Česku proplatíme,“ vysvětluje Káňa.

Pokud pojištěný srážku zavinil, je opět nejlepší vše řešit s asistenční službou. A hlavně nic nepodepisovat ani neplatit, pokud si lidé nejsou jistí.

„Řešíme situace, kdy se klient srazí s místním lyžařem, a i když to není chyba našeho klienta, tak je místní lyžař často podpořen právním zástupcem, případně má mnoho svědků, kteří svědčí v jeho prospěch. Pojištěného pak nutí vinu přiznat a zaplatit na místě odškodné, “ upozorňuje produktová manažerka AXA Assistance Soňa Závorková.

Pojišťovny varují také před vysokými poplatky na soukromých klinikách. Mohou si účtovat peníze za ošetření nebo za výkony, které jde odložit. Tomu by měla zamezit právě asistenční služba, kterou většina pojišťoven nabízí ve svých balíčcích.

Sjezd, nebo skialpinismus?

Důležité je, aby si lidé uvědomili, jakému lyžování se konkrétně budou věnovat. Pokud jde o běžný rekreační sjezd na označených sjezdovkách, tak na to se vztahuje cestovní pojištění, případně je tam drobný doplatek za zimní sporty. Jiné je to ale u rizikovějšího lyžování.

„Pro ty, kdo plánují freeride nebo skialpinismus, doporučujeme připojištění rizikových sportů, které pokrývá jízdu mimo vyznačené trasy a platí až do 5000 metrů nad mořem,“ říká mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Přesné podmínky připojištění je dobré si zjistit u dané pojišťovny. Nabízené balíčky často obsahují třeba pojištění zavazadel. To se vztahuje i na lyže a další zimní vybavení, pokud ho klientům někdo ukradne, například ze zamčené lyžárny v hotelu nebo například z auta, pokud vybavení není vidět zvenčí. Pojišťovny naopak rozhodně neproplatí ukradené lyže, které lidé nechali jen odložené třeba před restaurací na svahu.