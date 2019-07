‚V Praze mají lidé rande u koně, my u Šemíka.‘ Hrob legendárního koně v Neumětelích leží skoro 150 let

Legendární kůň Šemík má svůj hrob, a to už skoro 150 let. Leží kousek za Prahou ve vesničce Neumětely a je to svým způsobem zajímavý cíl na výlet. Šemík v obci podle pověsti zemřel na zranění, která si způsobil, když skočil z Vyšehradu přes Vltavu, aby zachránil Horymíra. Domorodci o hrob příkladně pečují a rádi vás tam přivítají.

