Svezeme se ještě letos turistickými vlaky? Jindřichohradecká úzkokolejka stále stojí

Předloni na podzim skončila společnost Jindřichohradecké místní dráhy v insolvenci a přišla o veškeré licence. Letos se podařilo začít řešit insolvenci reorganizací. Dopravní infrastrukturu získal svazek obcí ležících na tratích, o údržbu se začala starat společnost Switelsky rail a jako dopravce si oba kraje, tedy jak Jihočeský, tak i Vysočina, vybrali brněnskou firmu Gepard express.

Všichni zúčastnění původně avizovali, že by mělo provoz podařit obnovit v polovině června. Drážní úřad ale přerušil řízení o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, bez kterého na koleje žádný vlak nesmí vyjet.

Inspektoři na místě

Jindřichohradecké místní dráhy dodaly požadované další podklady Drážnímu úřadu před koncem června. Podle mluvčí úřadu Pavlíny Strakové by inspektoři měli jet trať jet prověřit osobně na místo v příštím týdnu. Teprve pak bude možné rozhodnout, zda na ní vlaky pustí, nebo ne.

Podle jednatele Jindřichohradeckých místních drah Jana Kysely by ale mělo všechno být v provozuschopném stavu: „Kolegové z firmy Switelsky rail, kteří se podílejí na přípravě technické části trati, udělali všechno pro to, abychom splnili všechny náležitosti. Kromě toho, že máme vše připravené po technické i legislativní stránce, tak máme připravené i stroje.“

Letošní sezona

Letošní sezonu by úzkokolejka ještě mohla stihnout. Záleží na tom, jak stav trati posoudí inspektoři a jak rychle úřad případně vydá osvědčení. Pak už by to mělo jít velmi rychle. „Snažme se být nachystaní, abychom to potom nezdržovali na naší straně a byli schopní vyjet prakticky v řádu dní,“ dodal Jan Kysela.