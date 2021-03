Je mu 12 a ve volném čase uklízí odpadky v přírodě. Na nákup nářadí získal chlapec grant a vyčistil potok

Pro někoho je celostátní akce Ukliďme Česko ojedinělým dnem péče o své okolí. Pro dvanáctiletého Dominika z Brna to ale není vůbec nic neobvyklého. Na přírodě mu záleží a stará se o ni hlavně ve čtvrti Medlánky, kde bydlí. V sobotu v rámci akce pomohl zorganizovat úklid tamního potoka. A protože mu na to chybělo vybavení, nakoupil si ho z grantu, o který sám požádal. Brno 16:25 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Peška s místostarostkou Medlánek Kateřinou Žůrkovou. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavně na levým břehu je strašně moc odpadků a některý jsou i starší, tak se musí vyhrabávat. Ještě se musí udělat prořezy, někde je ucpaný koryto, tak se musí prohrábnout a vyhrabat z něj listy. Už jsem tam našel strašný kuriozity. Třeba zabetonovanou pneumatiku nebo kus plotu,“ říká Českému rozhlasu Brno dvanáctiletý Dominik Peška z Brna-Medlánek.

Do boje proti bourání. V Brně vzniká spolek na ochranu památek a kulturního dědictví města Číst článek

Přišel na to sám

O přírodu se ve čtvrti, kde bydlí, hodně zajímá. Rozhodně víc, než většina jeho vrstevníků.

„Třeba teď jsem tu tři dny opravoval kompostér. A jinak se starám o něco dál o lesní studánku, jsem v národním registru studánek jako patron,“ vyjmenovává. Nechlubí se tím, bere to jako samozřejmost.

Zájem o životní prostředí měl už dřív, jak potvrzuje medlánecká místostarostka Kateřina Žůrková ze sdružení Občané pro Medlánky, která přicházejícím zájemcům rozdává u rybníka pytle na odpadky.

Ukliďme Česko Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická akce s cílem uklidit nelegální černé skládky a nepořádek v přírodě. Koná se dvakrát do roka na jaře a na konci léta. První ročník proběhl v roce 2014. Do akce se zapojují dobrovolníci ze zájmových skupin, školáci, skauti, ekologové a kdokoli další, kdo projeví zájem. V letošním roce se akce koná ve dnech 27. března a 18. září.

„Je to úplně úžasné. Tohle je asi jediný chlapec, který přijde takhle sám. Samozřejmě máme spoustu šikovných dětí ve škole, ale někdo je musí hlídat, organizovat, popostrčit. Ale Dominik na to přišel sám. Asi i proto, že chodíval s maminkou pomáhat třeba sázet na naši přírodní zahradu, kterou tady máme, takže na takové věci prostě má mysl,“ raduje se Žůrková, která se za radnici Dominika ujala a dobře se znají.

Grant na nářadí

Dominik nejen na sobotní brigádu potřeboval dostatečné vybavení a nářadí. Nestačilo mu už to, co si kupoval sám. „Potřeboval jsem něco kvalitního a potřeboval jsem toho víc. Hrábě, motyku, rýč, rukavice, zahradnický nůžky. A taky vozík, ale ten jsem si pak sehnal jinak. No tak jsem napsal dopis do Nadace Veronica, že bych od nich potřeboval pět tisíc,“ vysvětluje chlapec, jak přišel k drátěnému vozíku plnému zahradnického náčiní.

Grant od nadace dostal prakticky okamžitě. „Napsal nám: ‚Chtěl bych vyčistit Medlánecký potok a břehy okolo něj, protože začíná pomalu zarůstat. Je plný dřeva, listí, bláta a hlavně odpadků. Co jsem tak počítal, potřeboval bych od vás pět tisíc korun.‘ A žádost měl naprosto správně vyplněnou a ten dopis je taky mnohem delší, mimo jiné v něm napsal, že kdyby bylo něco levnější, tak že nám peníze vrátí, že se nemusíme bát,“ říká ředitelka nadace Helena Továrková, kterou s kolegy dopis od mladého chlapce dojal.

Distanční výuka nebo omezení aktivit si vybírá daň na dětech. Narůstají u nich psychické potíže Číst článek

Nadace peníze poslala. A to z grantu Společně pro přírodu, do kterého putují peníze z výdělků z nadačních dobročinných obchodů. Díky tomu se teď může o Medlánky lépe starat, a to nejen na celostátních akcích, jako je Ukliďme Česko.

„A to musím říct, že letos se u nás zapojilo tolik lidí, jako snad ještě nikdy ne. Asi jak všichni nemají co jiného dělat. Aspoň to tady můžeme pořádně uklidit od smetí. Přitom sběrný dvůr je hned za rohem,“ kroutí hlavou Žůrková, zatímco jí Dominik ukazuje, že je potřeba u potoka prořezat přebujelé keře.