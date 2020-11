Aplikace Kam s ním má 55 000 odběrných míst. ‚Chceme nepotřebnému najít využití,‘ říká ekolog

Kam s ním - to je nejen známý fejeton spisovatele Jana Nerudy, ale taky název projektu spolku Ukliďme Česko. Díky němu můžou restaurace, podniky ale i jednotlivci darovat na charitativní účely přebytečné trvanlivé potraviny ale i další věci. Jak se projektu daří nebo kde všude jsou místa, kam věci přinést, radí Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Rozhovor Praha 19:35 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním nepotřebné věci mohou ještě posloužit jinému | Foto: pixabay.com | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mohl byste zjednodušeně popsat, jak aplikace funguje? Jak člověk zjistí, kam může jaké věci darovat?

Jednoduše na webu kamsnim.cz, případně ve stejnojmenné mobilní aplikaci. Vypíšete do vyhledávacího políčka, čeho se potřebujete zbavit a nebo si to vyberete z přehledného menu. Výsledkem potom bude nabídka nejbližsích míst, kde je možné tu věc odevzdat a pokud je známo, tak i s otevírací dobou, kontaktem, případně vám aplikace nabídne i navigaci na vybrané místo.

Podle povahy věci jsou to buď charitativní sběrná místa, nebo sběrné dvory, místa zpětného odběru různých výroků a v řadě míst máme k dispozici i různá kontejnerová stání na vytříděné složky komunálního odpadu.

Darovat na charitativní účely je možné nejen potraviny, ale i další věci. Co jiného můze pro tyto účely posloužit?

Je to celá škála věcí. Kromě zmiňovaných potravin především textil, oblečení, boty. V současné době máme asi 700 míst takových, kde jsou speciální kontejnery na textil, ale třeba i charitativní obchůdky, které berou hračky, různé domácí potřeby, nevyužitou drogerii nebo kosmetiku.

Pak v Re-use centrech ve větších městech se dají odevzdat i rozměrnější věci, jako třeba funkční nábytek nebo vybavení domácností. Dají se věnovat knížky do knihoven nebo Knihobudek. Za zmínku stojí možná i jízdní kola. Ta se buď funkční nebo opravitelná dají věnovat v rámci projketu Kola pro Afriku a ta sběrná místa jsou prakticky ve všech krajích.

Odběrová místa jsou po celém Česku? Kolik jich je?

Dohromady máme těch míst v mapě 55 000. Samozřejmě v některých regionech je ta síť hustější, někde je těch informací míň. Souvisí to s tím, jak města poskytují svoje data. Tam, kde je dávají v otevřeném formátu, jako třeba v Praze, Brně, Ostravě, ale i v řadě menších měst, je to pokrytí detailní až na úroveň kontejnerových míst.

Nicméně ta základní síť zpětného odběru pro elektroniku, baterie, pneumatiky nebo třeba léky, je dostupná plošně po celé České republice.

Vy chcete aplikaci rozvíjet ve smyslu cirkulární ekonomiky. Jak to jde?

Zatím jsou to první vlaštovky. Máme například místa, kde se dají odevzdat k recyklaci filtry z filtračních konvic na vodu nebo hliníkové kapsle, tonery, inkoustové kazety do tiskáren k renovaci nebo máme třeba padesátku míst, kam se dají zanést kartonové krabice z e-shopových zásilek, které pak ještě někdo znovu použije, naplní.

Každopádně do budoucna chceme právě takovéto dobré příklady ukazovat a navigovat uživatele, aby se zbavovali těch nepotřebných věcí tak, aby ještě našly využití, někomu pomohly nebo alespň našly reckylační koncovku a nestaly se zbytečně odpadem.