Kočičí mašle jako symbol ženské síly, nebo asimilace do mužského prostředí? Nosí ji i Kamala Harrisová

Lavalliére nebo „pussy-cat bow" (kočičí mašle) – tak se říká mašlím na halenkách, které se staly součástí módy mnoha mocných žen. Nesou s sebou ale pachuť snahy zapadnout do mužského prostředí a příliš nevybočovat. V současnosti je ve své kampani využívá i Kamala Harrisová. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová nosila kočičí mašle během své prezidentské kampaně celkem často

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová nosila kočičí mašle během své prezidentské kampaně celkem často; od srpnové Národní konference Demokratické strany až po její televizní prezidentskou debatu s Donaldem Trumpem. Naposledy si ji oblékla k rozhovoru s Billem Whitakerem v pořadu 60 minut.

Pro Harrisovou se prostě kočičí mašle stala politickým stejnokrojem. Názory na ni se však liší. Podle některých jde o symbol ženského osvobození, jiní ji zase vnímají jako zastaralou připomínku tlaku, kterému ženy na pracovištích čelí. Informuje o tom server CNN.

Kočičí mašle se poprvé do módy dostala v polovině století jako základ šatníku nové vlny pracujících žen. Mezi lety 1950 a 1970 se podíl vdaných žen ve věku 35 až 44 let na pracovní síle v USA zvýšil z 25 na 46 procent.

Otázka, co by měly nosit, představovala skutečnou starost a pro některé i mezeru na trhu. Ve své velmi populární knize „Dámské šaty pro úspěch“, vydané v roce 1977, doporučil autor John T. Malloy halenky s vázáním ke krku jako uniformu pro ambiciózní ženy. Dodal, že by se měly nosit k sukňovým kostýmům, protože kalhoty nejsou vhodné do kanceláře.

Řada nově zaměstnaných žen v 70. a 80. letech s tím souhlasila a náhlá všudypřítomnost halenek s mašlí v kancelářích je upevnila jako symbol firemního feminismu druhé vlny. Dlouhý ocas košile Lavallière připomínal tradiční kravatu a spíš signalizoval asimilaci, aniž by předpokládal rovnocennost.

„Je to způsob, jak říct: ,Jsem profesionálka‘ a zjemnit to,“ řekla newyorská návrhářka dámských oděvů Nina McLemoreová televizi CNN v pořadu Zoom. „Pokud jste příliš ,mužná‘, pak jste vnímána jako hrozba,“ dodala McLemoreová, která oblékala političky od Hilary Clintonové a Elizabeth Warrenové po demokratickou poslankyni Maxine Watersovou a soudkyni Nejvyššího soudu Elenu Kaganovou.