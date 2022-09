Neříkej mi uprchlík. Svědectví z ostrova Lesbos – migrační laboratoře Evropy

Rozhlasový dokument přináší svědectví pracovníka Etnologického ústavu AV ČR Michala Pavláska z ostrova Lesbos. Místo představuje bránu migrantů do Evropy, její symbolické předsálí, kde se zároveň rozhoduje, kdo bude vpuštěn dále a komu dveře do starého kontinentu zůstanou uzavřeny. Reportáž z místa na samém prahu Evropy nabourává představu o Evropě, která se dokáže opevnit proti vnějšku jako nějaká středověká pevnost. Atény 22:45 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry z vyhořelého uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V roce 2015 obcházel Evropou strašák migrační krize, šířila se migrační panika, začaly vznikat hraniční zdi lemované žiletkovými dráty a ve Středozemním a Egejském moři souostroví uprchlických táborů. Jejich synonymem se stala nechvalně známá Moria na ostrově Lesbos. Přestože tábor shořel, ostrov dál zůstává klíčovým místem, kde se rozhoduje o dalším osudu běženců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý dokument Neříkej mi uprchlík

Dokument posluchače zavede za bývalým ředitelem uprchlického tábora Stavrosem, vedoucím organizace Iliaktida Antonisem zajišťujícím péči dětem prostřednictvím českých dárců, Renatou a Memem, česko-syrským párem, kteří se našli v uprchlickém táboře, a žadatelem o azyl Rouddym, hudebníkem z Konga. Z jeho vyprávění pochází i název dokumentu.

„Poslyš, já fakt nechci, aby mne svět nazýval uprchlíkem! Já jsem Rouddy, jsem z Afriky a jsem člověk. A dělám jen to, na co mám právo: snažím se přežít a najít si své místo. Jen mám na sobě razítko ‚Jsi uprchlík‘. Když si tady chceš zajít třeba do kavárny, nepustí tě dovnitř. ‚Ty jsi uprchlík?‘ Řeknu: ‚Ano, jsem, ale jsem taky člověk!‘,“ svěřuje se Rouddy v dokumentu.

Viděly znásilňování i smrt. Díky nám snad neskončí na ulici, říká lékařka o pomoci uprchlickým dětem v Řecku Číst článek

Autor dokumentu mapuje, jaký příběh řecký ostrov vypráví o Evropě jako takové. Nestala se z tohoto řeckého ostrova laboratoř budoucí evropské migrační politiky? Co se v ní potom zrcadlí z našeho vztahu k obyvatelům jiných částí světa? Proč vůči nedůstojným podmínkám uprchlíků nezůstali lhostejní někteří Češi? Co dnes vlastně znamenají hranice Evropy a konečně, co se může stát, když na nich budeme lpět až příliš?

Dokument vznikl s podporou SAV21 (program Společnost v pohybu a veřejné politiky).