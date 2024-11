Muzikant Petr cvičí každý den. Od Ježíškových vnoučat dostal plátky na klarinet

Muzikant Petr Dvořák z Teplic hrál v dechovce na saxofon a klarinet. A taky v kapele, se kterou jezdil několik let s cirkusem. Teď žije v domově pro seniory U Nových lázní v Teplicích a k muzice se zase vrací. Od Ježíškových vnoučat si přeje plátky na klarinet. Teplice 10:29 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzikant Petr Dvořák z Teplic hrál v dechovce na saxofon a klarinet | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Ztratil jsem nátisk, furt ho nemůžu dostat. Mám hubu jak dřevěnou, z té mrtvice se nedostanu.“ Takového muzikanta jako je Petr Dvořák ale nezastaví ani zdravotní potíže. Klarinet bere do ruky každý den.

„Ukecali mě, abych jel do Prahy udělat si zkoušky, bylo mi 25 let. Hrál jsem osm sezon u cirkusu. V divadle se mi nelíbilo, ale tam jo, už tenkrát tam byla svoboda. Dostal jsem se, kam jsem chtěl, z Maďarska jsem utekl podívat se do Jugoslávie.“

Hudební kariéru ovšem začínal v dechové kapele z Teplicka. „Nejlepší dechovka je hornická, z Hostomic, čtyřicet lidí, dostal jsem se i do Německa, poprvé za hranice.“

Do domova pro seniory se osmdesátiletý Petr Dvořák nastěhoval před necelými šesti lety. „Muzika je můj život, a to jsem 30 roků nehrál. Zahodil jsem to a šel jezdit s náklaďákem.“

Ale teď se k muzice vrací. „Začal jsem až tady, je to práce. Je to jako když ztratíte všechno, technika jde pryč,“ říká senior, který hraje skoro na všechny saxofony.

„Takhle nám to tady zpříjemňuje. Plátky na klarinet jsou pro něj dost náročné, takže jsme je zařadili do Ježíškových vnoučat,“ říká sociální terapeutka Martina Brousilová, která psala Ježíškovým vnoučatům přání za několik obyvatel domova, kteří nemají nikoho, kdo by je o Vánocích obdaroval.