‚V duši je určitě rád.‘ Málomluvného Vladimíra potěšilo fotbalovým dresem Ježíškovo vnouče Horváth

Fotbalový dres Viktorie Plzeň s číslem 23 na zádech dostal tento týden Vladimír, klient sociálního a zdravotního centra Latě na Plzeňsku. Trikot s červeno-modrými pruhy, který si přál k Vánocům, mu doneslo Ježíškovo vnouče, kterým byl tentokrát trenér, fotbalový expert a fotbalista Pavel Horváth. Proč právě číslo 23? Ježíškova vnoučata Nýřany 14:06 28. listopadu 2024

Pan Vladimír Jung přišel v šále Viktorie Plzeň. Na prstech ovšem ukazuje tři, na znamení, že šály má na krku hned tři.

„V duši je určitě rád." Málomluvného Vladimíra potěšilo fotbalovým dresem Ježíškovo vnouče Pavel Horváth

Jak se z Nýřan dostal k fandění plzeňské Viktorce, Vladimír prozradit nechce. „Bez komentáře,“ prohlásí jen.

„Naši klienti mají různé psychické diagnózy. Nálady jim různě kolísají, někteří jsou mluvní, někteří nemluvní. Pan Jung odjakživa, co tady je, je takový, jaký je,“ vysvětluje za něj ošetřovatelka sociálního a zdravotního centra Latě na Plzeňsku. „Určitě bude rád, jelikož za ním nikdo z rodiny nejezdí. Uvidíme, jak bude reagovat na pana Horvátha,“ dodává.

Potíže s emocemi

Ježíškovo vnouče má protentokrát modročervené barvy Viktorie. „Tak to rozbalte. To jsem teda zvědavý, co tam bude!,“ předává Pavel Horváth trikot s číslem 23 panu Vladimírovi. „Myslím si, že rozbalování dárků je odmalinka koníček každého člověka,“ dodává.

Proč zrovna třiadvacítka? Snad Vladimírovo osudové číslo, jelikož 23. slaví svátek i den narození – i když na to zapomněl. „S dvacet trojkou hraje myslím teď Lukáš Kalvach, to je jeden z nejlepších hráčů Plzně v současnosti. To je správná volba,“ přisazuje si Pavel Horváth.

V sociálně-zdravotním centru zvažovali ještě volbu Horváthova čísla deset, které bývalý vynikající špílmachr ještě sem tam oblékne, když přijde nějaký „srandamač“. Na dny jeho největší slávy upomíná také plakát, který si k podpisu přinesl Vladimír.

„Někteří naši klienti neumí úplně vyjadřovat emoce, ale v duši jsou určitě rádi. Že ano, pane Jung,“ uzavírá za Vladimíra ošetřovatelka sociálního a zdravotního centra Latě na Plzeňsku.