Turecká káva nebo krémy na ruce, aroma lampička i třeba těsto na vánoční cukroví. Taková přání letos napsali Ježíškovým vnoučatům obyvatelé Domova pro seniory v Napajedlích na Zlínsku. Do vánočního projektu se stále můžete zapojit i vy, stačí vybrat přání na speciálním webu. Ježíškova vnoučata Napajedla

„Tady už máme nachystané, co jsme dostali. Těstíčka, vyrobeno s láskou,“ ukazuje aktivizační pracovnice Dagmar Leblochová v lednici těsta na vánoční cukroví.

Díky Ježískovu vnoučeti mají seniorky těsta na pečení cukroví. Radost z toho mám i já, říká dárkyně

Je to jedno ze splněných přání obyvatel Domova pro seniory v Napajedlích na Zlínsku. „Už máme naplánované, že budeme každé pondělí v prosinci péct, takže nám to vyjde až do Štědrého dne,“ těší se.

Těsta si od Ježíškových vnoučat si přály i Jarmila Strojilová a Libuše Vlčková. „My klienti, kteří jsme schopni, máme na dvojce perfektně vybavenou kuchyňku, také od Ježíškových vnoučat,“ popisuje Jarmila.

„Jak jsou pak perníčky upečené, tak to zdobení, to mě hodně baví,“ dodává Vlčková.

Ježíškovým vnoučetem je v tomto případě Magda Železná. „Já jsem se rozhodla být Ježíškovo vnouče už při prvním ročníku, před osmi lety. Vedlo mě k tomu hlavně to, že už nemám rodiče, nemám sourozence a hrozně mě uspokojuje, pokud můžu chystat pro člověka dáreček a vím, že mu to udělá radost,“ líčí.

U balení myslím na rodiče

Protože bydlí daleko, posílala dárek tentokrát poštou. „Nachystala jsem perníkové těsto, linecké těsto kakaové, klasické linecké těsto... Přidala jsem jim tam něco, aby si mohly výrobky nazdobit, nějakou polevu, domácí džem,“ vyjmenovává Železná.

Obyvatelky domova, paní Libuše a Jarmila, se ale dočkají také osobních dárků. „Dělám tady hodně ruční práce, tak si přeji něco od toho šití,“ říká Libuše. Jarmila by si pak přála pyžamo a župan. „Já jsem sama, mně nemá nikdo co dát, tak si přeji vždycky to, co potřebuji,“ vysvětluje.

Z devatenácti přání, která k Ježíškovým vnoučatům z domova v Napajedlích vyslali, jsou už volná jenom dvě. „Věřím tomu, že lidé, kteří se můžou přihlásit a přát si od Ježíškových vnoučat, jsou určitě spokojení. Určitě jim to udělá úžasnou radost, obzvlášť pokud jsou sami,“ myslí si Jarmila.

Ježíškovo vnouče, paní Magda, její slova potvrzuje. „Já to nemůžu chystat pro svou maminku a svého tatínka, tak si vždy pustím koledy, když balím dárečky, přemýšlím a myslím na ně, jako kdybych to balila pro ně. Myslím si, že je to neskutečně dobrá věc, jak pro člověka, kterému uděláte radost, tak pro toho, kdo obdarovává,“ věří Magda.

Místním v Napajedlích letos udělá radost třeba káva, bonboniéra, módní přehlídka anebo zabijačkové dobroty.