(Ne)alkoholička: Nevím, co by se mnou udělala jediná sklenička alkoholu. A nebudu to zkoušet

Poslala by ji jedna jediná sklenička alkoholu znovu do koloběhu závislostí? Abstinující alkoholička Michaela Duffková, která o své cestě napsala blog, několik knih, tuto otázku nemá ráda. „Já nevím, co by se po jedné skleničce stalo. A nebudu to zkoušet," zdůrazňuje. „Recidivy vznikají přesně tak, že si zkusíte dát jednu skleničku, protože máte pocit, že jste vlastně v pohodě," přibližuje v pořadu Hovory Českého rozhlasu Plus. Hovory Praha 0:20 27. prosince 2024 Mým hnacím motorem byl hrozný vztek na alkohol a systém péče u nás, říká Michaela Duffková

V Česku je přístup k alkoholu vesměs otevřený, popíjení je tolerované a obchody s regály alkoholu neustále otevřené. „Za mě by stačilo, kdybychom zakázali prodávat alkohol ve slevových akcích. Je to paradox. Kojenecké mléko nesmí být v akční nabídce, tak proč by to měl být alkohol?“ ptá se Duffková.

Na základě jejího životního příběhu a blogu letos vznikl film Zápisník alkoholičky. Duffkovou v něm ztvárnila Tereza Ramba, podle autorky prý velmi zdařile.

„Dívat se sama na sebe bylo velmi těžké. A to právě díky Terezinu výkonu, který je opravdu hodně věrohodný. Je to jako dívat se do zrcadla sama na sebe. Jen trochu fyzicky odlišnou,“ popisuje.

Ve svých knihách se Duffková svěřuje mimo jiné s tím, jak komplikovaně si k sobě hledali cestu s manželem. V době, kdy se jim narodilo první společné dítě, začala Duffková pít. V průběhu léčby ji manžel provázel, ale pak se jejich vztah rozpadl. A dohromady se znovu dali až později.

„Spousta lidí si myslí, že je to paradox,“ říká o tom, že jejich vztah přežil léčbu alkoholismu a rozpadl se až po tom.

„Ale pokud neprojdete v rámci léčby párovou terapií, tak je těžké ten vztah nějak uchopit, nastavit si v něm hranice a znovu do něj naskočit. Závislost není nikdy problémem toho jednoho, kdo užívá a kdo je závislý. Vždy je závislý celý rodinný systém a s tím je potřeba pracovat,“ zdůrazňuje.

Jak funguje její centrum Alkos? A jak si k sobě s manželem znovu hledali cestu? Poslechněte si celé Hovory.