Německo chce zvyšovat věkovou hranici pro pití alkoholu. ‚14 let je málo,‘ míní odborníci

Část německých regionů chce zvýšit minimální věk pro pití alkoholu, který je u našich sousedů možná až překvapivě nízký. Pod dohledem rodičů se tam může pít dokonce už od čtrnácti let. S tímto chtějí skoncovat například spolkové země Dolní Sasko a Brémy. Německo má ale větší problém s jinými návykovými látkami, než je alkohol. V Německu mohou nyní mladí pít alkohol pod dozorem rodičů už od čtrnácti let (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Koncem jara se v Německu na setkáních regionálních ministrů zdravotnictví řešila věková hranice pro užívání alkoholu. Ta je totiž v zemi nezvykle nízká. Od čtrnácti let ho mladiství mohou pít pod dozorem rodičů nejen doma, ale i na veřejnosti. Od šestnácti let si lidé alkohol mohou kupovat i konzumovat úplně sami. Tato hranice platí pouze pro víno a pivo, na ostatní lihoviny si mladí Němci musí počkat do osmnácti.

Podle dolnosaského šéfa resortu Andrease Filippiho to vysílá nežádoucí signály. Filippi si myslí, že dospívající mohou nabýt dojmu, že alkohol není zas tak nebezpečný. Regionální ministři zdravotnictví proto odsouhlasili návrh na změnu věkové hranice. Dolní Sasko a Brémy v pondělí vzkázaly, že pití s rodiči od čtrnácti hodlají zakázat. Přidat by se mohly i další regiony.

Ještě letos by měl vzniknout konkrétní návrh. Prozatím to vypadá, že si regiony chtějí uzákonit mnohem větší manévrovací prostor a každý region by si pak mohl hranici posouvat podle svého uvážení, ale pouze směrem nahoru.

Mladí příliš nepijí

Mladí Němci už ale alkoholu příliš neholdují. Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu se pravidelně ptá lidí ve věku mezi dvanácti a sedmnácti lety na konzumaci alkoholu. Zatímco na začátku tisíciletí každý pátý dospívající přiznával, že si dává alkohol alespoň jednou týdně, za rok 2021 to bylo jen necelých devět procent, tedy o polovinu méně.

Novější údaje nejsou, ale německé zdravotní pojišťovny potvrzují, že za poslední roky výrazně ubylo případů, kdy se mladí otrávili alkoholem. Ačkoliv to nutně neznamená, že ubylo dospívajících, kteří alkohol užívají, je znát odklon od nadměrné konzumace. Pojišťovna DAK se naopak zaměřila čistě jen na mladistvé, kteří už mají zkušenost s alkoholem a dvě třetiny uvádí, že se k němu dostali právě i za pomoci svých rodičů.

Alkohol není největší problém

Na rozdíl od Česka nemá Německo problémy s látkou HHC nebo kratomem. Největším tématem pro Německo je v současné době takzvaný rajský plyn. Oxid dusný se stále častěji objevuje jako party droga. Varují před ní lékařské svazy i policejní sbory.

Oxid dusný není škodlivý pouze kvůli vdechování látky a možným zdravotním následkům, ale při jeho užívání člověk ztrácí kontrolu nad svým tělem a hrozí nebezpečí úrazu.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví pracuje na celostátním řešení, kterým by se tato látka dala podchytit. Kompletní zákaz prodeje je vyloučený, protože látku potřebují nejen zdravotníci, ale také kuchaři pro výrobu šlehačky.

Západoněmecký okres Helmstedt už zakázal prodej rajského plynu všem lidem pod osmnáct let. Radnice Frankfurtu nad Mohanem tento krok považuje za ideální cestu, jak alespoň částečně ochránit dospívající.

Dalším velkým tématem je konopí, které je od letošního roku v Německu částečně legalizované. Mohou ho konzumovat pouze plnoletí, lidé do jednadvaceti let mají navíc přístup jen ke slabším odrůdám. Podle dotazníkového šetření portálu Appinio třetina mladých od šestnácti do čtyřiadvaceti přiznává, že marihuanu konzumuje mnohem častěji než před legalizací.