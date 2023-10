Zbohatnout na duševním zdraví ostatních? Seriál Štěstí ASAP ukazuje svět startupů, AI i vyhoření

Prošel tranzicí a natočil podcast o tom, jak to brali jeho blízcí. ‚Pro mámu to bylo hodně těžké,‘ říká Robin

Robin je mladý muž, ale nebylo to tak vždycky. „Nemám právo hodnotit, jestli pro ni bylo těžší nejdřív to, že jsem byla na holky, anebo to, co bylo potom. Ale obojí pro ni muselo být strašné,“ říká.