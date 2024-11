S otevřenou ženskou sexualitou se stále pojí řada předsudků, říká autorka podcastu Slast Bartošová

Prožívání prvních intimních zkušeností mladých žen, fantazie nebo i to, kde začíná a končí kontrola nad ženským potěšením. Tato témata otevírá nová podcastová série Slast. „Jsme jedinci, kteří sice často žijí i individuální single životy, ale do vztahů a sexuálních interakcí vstupujeme. Jsou pro to potřeba dva nebo více lidí,“ popisuje rozhovoru pro Český rozhlas Plus autorka podcastu a novinářka Linda Bartošová. Osobnost Plus Praha 17:32 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První díl podcastové série Slast vyšel v úterý. Bartošová v něm zkoumá ženské tělo a jeho svobodu v dnešní době. Na mnoha místech světa totiž podle ní stále svobodné není.

„Pokud zůstaneme v tuzemském kontextu, tak ženy samozřejmě nejsou za sexuálně otevřený život nějak stíhány. Často nás v lepším případě neodsoudí ani blízké nebo širší okolí, popřípadě rodina. Ale stále se potýkáme z řadou předsudků a stereotypů, které se pojí s otevřenou ženskou sexualitou,“ vysvětluje moderátorka v pořadu Osobnost Plus.

„V podcastu máme třeba ženy, které žijí v dnešní době stále ještě sexuálně nekonvenčně. To znamená – střídají partnery a ani netouží po monogamním vztahu. Mnoho z nich se neidentifikuje ani s nějakou heteronormativní představou sexuality. Mnoho z nich je queer už třeba od mladého věku,“ doplňuje.

Bartošová představuje příběhy osob, které takovéto situace zažily. V jedné z epizod se například věnuje dvojímu metru v sexuální otevřenosti.

Linda Bartošová pracovala osm let jako redaktorka a moderátorka České televize, kde působila v pořadech Události a Události, komentáře. Po odchodu z veřejnoprávního média moderovala Spotlight na Aktuálně.cz, vydala také knihu rozhovorů Novinářky s výraznými ženami českých médií. Tématu ženské intimity jako novinářka na volné noze věnovala už podcastu Krása, na který Slast volně navazuje.

„To, čemu stále ještě říkáme promiskuita, znamená časté střídání sexuálních partnerů nebo partnerek. Dívky mi říkají, že i třeba na vysoké škole jsou stále ještě v kruhu spolužáků vnímány jako laciné, nehodné respektu oproti třeba kolegům nebo spolužákům, mužům, kteří žijí podobně. Opravdu aplikujeme dvojí metr na základě genderu na to, co je stále ještě považované za normální, normativní sexuální chování, a co už ne,“ upozorňuje Bartošová.

‚Jsme v tom spolu‘

Poselstvím prvního dílu je, že žena nikomu nic nedluží, co se týče jejího těla nebo toho, jak přistupuje ke své sexualitě. Zároveň i muži by si ale měli uvědomovat, co je v pořádku a co může být nepříjemné. I proto bylo jedním z cílů Bartošové zaměřit podcast i na mužské posluchače.

„Sice mluvím o ženských tématech, ale myslím si, že v podcastu se snažíme oslovovat i mužské posluchače, protože jsme v tom spolu. Sexualita, pokud vezmeme nějakou formu sebeuspokojování, je naše individuální věc, ale vstupujeme do vztahů,“ vysvětluje moderátorka a pokračuje:

„Jsme jedinci, kteří sice často žijí třeba i individuální single životy, ale do vztahů a sexuálních interakcí vstupujeme. Jsou pro to potřeba dva nebo více lidí. Musím říct, že zatím mám od mužů, kteří si podcast poslechli, velice pozitivní reakce. Psal mi třeba jeden muž, že díky němu bude vědět, jak se bavit se svojí dcerou.“

Tabu?

Jedním z témat, kterým se bude podcast Slast věnovat v dalších dílech, je také ženský orgasmus, což by však někdo mohl vnímat jako tabu. Podle Bartošové to tak ale není, naopak jí přijde důležité řešit například orgasmickou propast, což je podle výzkumů zjištění, že ženy méně orgasmů než muži.

„Na vině není biologie, to už bylo vyvráceno. My v sobě biologicky nemáme nic, co by nám mělo bránit dosáhnout orgasmu. Ale jsou to právě sociokulturní aspekty toho, že se třeba stydíme za své tělo. Naše ženská těla jsou zkrátka terčem mnoha poznámek, komentářů, zraňujících výroků,“ zdůrazňuje Bartošová a uzavírá:

„Tohle všechno do toho vstupuje a proto máme méně orgasmů než muži. Tyto důvody se možná moc neví.“

Jak chce Linda Bartošová odlišit podcast Slast od ostatních, které se věnují podobným tématům? Jaká je její zkušenost z dospívání v 90. letech? A jak přistupuje ke zpětné vazbě a kritice? Poslechněte si celou Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.