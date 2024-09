Šikany ve školství přibývá, uvádí inspekce. Jak se s ní vyrovnat, ukazují známé osobnosti v podcastu

Šikanu v posledních třech letech řešilo téměř 57 procent základních škol, děti se s ní ale mohou potkat poprvé už v mateřských školách. Se začátkem nového školního roku připomínáme podcastovou sérii Šikana Rádia Junior, kde nejen děti kromě rad od psycholožky mohou slyšet příběhy třeba herce Zdeňka Piškuly nebo tiktokerky Gabriely Drdošové, kteří popisují, jak se se šikanou sami potýkali. Praha 12:44 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti se se šikanou mohou setkat už v mateřských školách (ilustrační foto) | Foto: Wokandapix | Zdroj: Pixabay

„Mám pocit, že to začalo verbální šikanou a ponižováním, kdy jsem slýchával, že jsme celá naše rodina ze zkumavky,“ vypráví například Piškula o tom, jak byl šikanovaný na základní škole.

PODCAST ŠIKANA Hraná podcastová série o mrazivých případech šikany podává pomocnou ruku nejen obětem. Školní psycholožka pomáhá řešit situace, které přerostly přes hlavu dětem, učitelům i rodičům. Poslouchejte na webu Radia Junior. Upozornění: Seriál pracuje s autentickým slovníkem mládeže. Obsahuje i vulgární výrazy.

„Nejde ani tak o to, že bych přišel domů a měl modřinu, ale především o modřiny na duši. Že jsem se cítil neustále ponížený a ponižovaný,“ pokračuje.

„Moje mamka je Ruska, táta je Čech. Na základní škole mi spolužáci říkali, že jsem Ukrajina nebo Ruska. Házeli po mně tašky, vyhazovali mi moje věci do odpadkového koše, vylívali konev s vodou na květiny a pak po mně házeli houbu, ať to vytřu, že tam patřím jako uklízečka. Často mi říkali, ať něco uklidím,“ dodává svoji zkušenost Drdošová.

Šikanované děti často zažívají pocit, že jsou na všechno samy, nemají, komu se svěřit. „Možná se kluci a holky stydí za to, že se stali obětí, že nejsou dost silní. To je přirozené, že nás napadne taková myšlenka. Ale není to vaše chyba. Je důležité překonat ten stud a někomu se svěřit,“ dodává všem odvahu psycholožky Barbora Downes.