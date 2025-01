Snadná změna pohlaví v občance by lidi ovlivnila, tvrdí lidovec. ,Ulevilo by se jim,´ namítá Králová

Poslanci SPOLU představili návrh, upravující pravidla úřední změny pohlaví. Transgender lidé ale návrh kritizují. „Proces hází lidem klacky pod nohy,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus Lenka Králová z organizace Trans*parent. „Úřední změna pohlaví má důsledky i pro okolí transgender lidí,“ oponuje spoluautor návrhu, poslanec Aleš Dufka (KDU-ČSL). Praha 18:19 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Dufek (KDU-ČSL) a Lenka Králová | Foto: Ondřej Deml, Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Poslankyně a poslanci přišli s návrhem v návaznosti na loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Není tedy dobře, že konečně, poprvé od roku 2011, bude existovat jasná legislativa, která zakotví úřední změnu pohlaví bez nutnosti kastrace?

Králová: Když to řekneme takhle, tak ten záměr je dobrý. Já ale napadám množství podmínek, které úplně nesmyslně lidem hází klacky pod nohy a činí celý proces zbytečně složitějším jen na základě předsudků.

Ano, když jde o operaci – o nezvratné změny těla – tak je asi v pořádku, aby tam byla podmínka té roční lhůty. My se ale bavíme pouze o změně písmenka v občance, což bych se vůbec nebála přirovnat ke změně trvalého bydliště.

Pane Dufku, podle vás ten návrh přináší transgender lidem právní jistoty. Nepřináší ale zároveň zbytečně redundantní podmínky, které jim celý proces prodlouží?

Dufka: Snažíme se přinášet právní jistotu všem občanům. Úřední změna pohlaví má důsledky i pro okolí transgender lidí, takže se na to nemůžeme dívat tak úzce.

Jsem kritizován i z tvrdých konzervativních kruhů za to, že vůbec něco upravujeme, takže si mohu dovolit obecnější přístup.

První věc, která mě zajímá, je, proč tady označujeme Lenku Královou. Už prošla změnou pohlaví? Díval jsem se na Wikipedii, že teď mluvím s Tomášem Prokopičem. S kým tedy hovořím?

Králová: Hovoříte s Lenkou Královou, a prosím, mějte alespoň základní lidský respekt.

Pane poslanče, jsou podmínky, jako jsou roční lhůta, posudky nebo limit, že úřední změnu pohlaví může člověk provést jen dvakrát za život, opravdu potřebné? Proč?

Dufka: Změna pohlaví, byť je pouze na matrice, samozřejmě ovlivní psychiku člověka. Kvůli tomu je dobré si to dobře rozmyslet a mít nějaký časový prostor.

Králová: Je to přesně naopak. Pan poslanec zřejmě nechápe podstatu problému. Teď jde o důstojný lidský život. Když váš vzhled neodpovídá tomu, co máte napsáno v občance, narážíte v běžném každodenním životě na problémy. Je to, jako byste měla intimní lékařské tajemství a musela si ho nalepit na občanku a všude se s ním prokazovat.

Já takto žiju už šest let, ale jsem sebevědomý člověk. Spoustě lidí však špatné písmenko v občance znemožňuje najít si práci a způsobuje jim to problémy ve školách i zaměstnáních.

Pokud chceme po lidech, kteří se rozhodnou pro operativní zákrok, nějakou roční zkušební lhůtu, pak to písmenko jim tuto lhůtu může ulehčit. Nevidím důvod, proč bychom jim tuto zkušební dobu měli ještě ztěžovat tím, že budou muset všude odhalovat svou identitu.

Občanka do sprch?

Pane poslanče, říkal jste, že úřední změna pohlaví je opravdu komplikovaná. V čem vám připadá, že je to složitý proces?

Dufka: Teď budu fabulovat, ale tím, že jsem právník, si tu situaci dokážu představit. Kdybych změnil své pohlaví, a pak třeba trval na tom, že půjdu do veřejného bazénu a chci procházet přes ženské sprchy, kdo by mi v tom mohl zabránit?

Ptám se možná hloupě, ale zajímají mě tyto věci. Například ve Španělsku osoby ženského pohlaví odcházejí do důchodu dříve. Musím tedy zohlednit širší kontext.

Králová: Pane poslanče, kdy jste naposledy ukazoval občanku při vstupu do sprchy nebo na záchod? Tipla bych si, že asi nikdy. To je přesně ta dezinformace, která na můj život nemá vliv. Problémy jsou s každodenní identifikací.

Já vůbec nechápu, jak by se kvalita života pana poslance Dufka změnila, kdybych si mohla pohlaví změnit v občance.

Proč nejdete rovnou cestou zákona o sebeurčení? Pak by úřední změna pohlaví byla možná pouze na základě prohlášení a bez dalších podmínek, jako jsou posudky, lhůta nebo limit?

Dufka: Protože jako poslanec vnímám, že jsou také občané této země, kteří by při snadné změně pohlaví, pouze na základě prohlášení o sebeurčení, mohli být výrazně ovlivněni. V podstatě je to spíše jejich krize identity než to, co skutečně prožívá tato protistrana, s kterou teď vedu dialog.

Králová: Statistiky o tom, kolik lidí si změnu pohlaví rozmyslí, nejsou. Ale odhady mluví o jednotkách procent. Tragédie nastává, když je člověk tlačen k operaci, což český stát dosud dělal.

Úřední změna pohlaví je vlastně zkouška. Pan poslanec říkal, že by to nemělo být „jen tak na zkoušku“, ale o to právě jde. Pokud si mohu úředně změnit pohlaví, a pak podstoupit roční zkušební dobu před nevratnou operací, usnadní mi to proces. A pokud zjistím, že to není ono, mohu si úřední pohlaví změnit zpět, aniž by kdokoliv přišel o svá práva.

