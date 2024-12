Sociální zabečení nebo zmrazení politiků. Poslechněte si nejlepší přeřeky Radiožurnálu roku 2024

Co se stane, když si moderátor splete čas a program vysílání a když se neshodne na tématu s reportérem? A co na to senátní pávi či 179 metrů vysoká tenistka? I když se naši reportéři, moderátoři a redaktoři snaží a odvádějí práci na sto procent, občas také nemají svůj den. Poslechněte si již tradiční výběr jejich nejpovedenějších přeřeků. Praha 15:35 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I když se naši reportéři, moderátoři a redaktoři snaží a odvádějí práci na sto procent, občas také nemají svůj den. (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Občas vede k přeřeknutí jenom záměna jednoho písmena ve slově. Posluchači se pak dozvěděli, že oslavy doprovázejí tradiční mariánské mže, že o přesných termínech bude včas informovat „Správa sociálního zabečení“ či že nedošlo ke shodě na reakci na raketový úrok Íránu. Moderátor Jiří Chum se pak do vysvětlování telefonické soutěže dokonce tak zamotal, že se musel ujistit, jestli mu soutěžící vůbec rozumí.

Občas máme problémy s mírami. Pletou se nám kilogramy s kilometry a metry s centimetry. Posluchači se tak od nás třeba mohli ke svému i našemu údivu dozvědět, že si tenistka Markéta Vondroušová podává ruku se svou houževnatou 179 metrů vysokou soupeřkou. A občas to vypadá prostě na „čistý průser“.

Během dne musí moderátor či reportér říct do vysílání desítky jmen a názvů. Není se tak čemu divit, že se nám občas popletou. Ve vysílání se tak objeví fotbalista s Rakovníkové Guinei, ze soutěžícího Tomáše se stane v průběhu soutěže Petr a moderátor Jan Pokorný zdraví našeho slovenského zpravodaje Ladislava Nováka do nového slovenského hlavního města Ladislavy.

Silvestrovské přeřeky jsou ale mnohem rozmanitější. Viděli jste někdy na křižovatce chodce-ležící osobu? Ze zpěváka se občas stane zpěvec basbataronista a reprízu speciálního seriálu Experiment zkrátíme zkrátka na „exprízu“. Je to ale pořád lepší, než ve vysílání zamrznout. Jak se to stalo politikům, když je poslala na chvíli k ledu zprávařka Denisa Hergesselová.

Znáte to – chcete něco říct, ale ono to prostě nejde. Tak s tím se potýkal během roku třeba náš moderátor Petr Král, který neuměl vysvětlit, co je důvodem policejní dopravní akce. Moderátor Vladimír Kroc se zase neshodl s reportérem Jakubem Luckým na tématu rozhovoru. Zatímco jeden chtěl mluvit o kávě, druhý měl připravený vstup o politice. A tak je třeba občas improvizace.

Ty nejlepší přeřeky roku 2024 si můžete poslechnout ZDE.