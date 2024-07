‚V létě tam bude až 70 stupňů.‘ Máj sklízí kritiku za hřiště na střeše, chce přidat mlhoviště a hlídat teplotu

Teplé letní dny mnohdy lákají rodiče s dětmi na hřiště. V centru Prahy vyrostlo jedno nové na střeše zrekonstruovaného obchodního domu Máj. Ihned ale sklidilo kritiku, někteří totiž poukazovali na to, že není připravené na vysoké letní teploty. Za pravdu jim v tom dává i architektka. „Střechy jsou nejpřehřívanějšími místy ve městech. Během třicetistupňového dne tam budou teploty kolem 60 až 70 stupňů,“ říká pro iROZHLAS.cz Anna Beata Háblová. Praha 6:00 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venkovní hřiště se nachází na terase nově zrekonstruovaného domu Máj v Praze. Je součástí rodinného zábavního parku Lvíčkov | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslední červnový týden se v Praze slavnostně otevřel zrekonstruovaný obchodní dům Máj. Kromě zábavy uvnitř nabízí i aktivity na venkovní terase, kde vyrostlo barevné dětské hřiště s prolézačkami a skluzavkami.

Jeho umístění, plechové vybavení a nedostatečné stínění či možnost ochlazení ale téměř okamžitě zavdaly ke kritice. Na to, že hřiště není dostatečně připravené na vysoké letní teploty, poukázal například urbanistický účet na sociální síti X Města pro lidi. Post byl uveden ironicky slovy „Chcete se zbavit svých dětí? Vemte je na dětské hřiště na střeše obchodního domu Máj“.

Chcete se zbavit svých dětí?

„Střechy jsou nejpřehřívanějšími místy ve městech. Když si představíte běžný třicetistupňový den, tak třeba bílá střecha, protože bílá barva světlo a teplo odráží, bude mít zhruba 38 až 49 stupňů. Černá střecha, protože černá barva světlo a teplo pohlcuje, bude mít zhruba 60 až 90 stupňů, přičemž střecha s vegetací si udrží 30 stupňů,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál základní princip architektka Anna Beata Háblová.

Hřiště na terase Máje není ani bílé, ani černé, hýří barvami, ale zcela na něm chybí právě například vegetace.

‚Stínění je v plánu‘

Autoři projektu se kritice brání. „Počítáme s tím, že bude doplněna řada mlhovišť. Do realizace jsme to nestihli, ale je to ještě v plánu. Zároveň je tam umístěna řada slunečníků, které zajisté pomohou k příjemnějšímu prostředí. Zároveň budeme hlídat teploty jednotlivých prvků, které případně budou i zmokřeny obsluhou,“ uvedl architekt Máje Milan Mlada.

Dodal, že do budoucna by rádi udělali ještě nějakou lepší formu stínění prostoru, ale že záleží i na dohodě s památkáři.

„Například by se jednalo o nějaké roztahující stínící plachtové systémy, ale to bych trochu předbíhal, protože je to v nějakém technickém řešení i z hlediska projednání s příslušnými úřady. Nemohu tedy potvrdit, do jaké doby se nám to povede, ale rádi bychom o to teď usilovali,“ upřesnil plány Mlada.

Jako podkroví nebo skleník

Podle Háblové ale slunečníky a stínění nestačí. „Může to vytvořit efekt, jako když je člověk pod střechou, kde je taky kumulace tepla. Jakoby efekt v podkroví, anebo efekt skleníku. Asi určitě bude lepší cokoliv než nic, ale myslím si, že vedro tam prostě bude.“

Dodala, že vše bude ve výsledku vidět na návštěvnosti hřiště. „Předpokládám, že rodiče budou natolik soudní, že když tam budou vedra, tak prostě místo využívat nebudou.“

Pokud chce provozovatel objektu mít na střeše Máje hřiště, je podle Háblové nejlepší ho propojit s vegetací. „Podle dat je nejbezpečnější propojit to se zelení, což je samozřejmě věc, která je nákladnější, protože se o to musíte starat, aby to neuschlo a tak. Ale střecha s vegetací si je schopná udržet nějakou standardní teplotu. Takže kdyby někdo plánoval dětské hřiště na střeše, tak ideální je to propojit s jakoukoliv vegetací.“

Máj jako ‚prostitutka‘

Podle Háblové je nicméně hřiště problematické i něčím jiným než potenciálně velmi vysokými teplotami.

„Já bych k Máji měla takovou poznámku. Přijde mi, že tento dům je svojí náplní i vizáží trochu jako prostitut nebo prostitutka. Já si myslím, že prostituce v určité míře do společnosti patří, že to je součástí mnohosti a různorodosti, která na světě je. Ale co mi připadá špatné, bizarní až nevkusné, je zatahovat do tohoto světa i děti. Takže hřiště mi vadí z principu, že do toho nevkusu, kýče, zábavy a hazardu namáčíme děti, vtahujeme do toho novou generaci,“ shrnula architektka.

Vlastníkem Máje je od začátku roku 2019 developerská společnost Amadeus Real Estate. Obchodní dům po rekonstrukci nabízí devět pater a 17 000 metrů čtverečních plochy. Rekonstrukce začala v polovině roku 2022 a stála 4,5 miliardy korun.

Na fasádu obchodního domu Máj na pražské Národní třídě dělníci už dříve namontovali dva několikametrové pohyblivé motýly od výtvarníka Davida Černého s trupem napodobujícím stíhačku spitfire. Pražští památkáři umístění plastik na Máj povolili na jeden rok. V uplynulých týdnech instalaci kritizovali někteří odborníci.