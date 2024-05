Ve stárnoucím Japonsku přibývá prázdných domů. Je jich už téměř devět milionů

Počet prázdných domů v Japonsku, které se potýká se stále klesajícím počtem obyvatel, se vyšplhal na rekordních devět milionů. To by bohatě stačilo například pro všechny obyvatele New Yorku. O rostoucím počtu prázdných domů ve východoasijské zemi píše CNN.

9. května 2024