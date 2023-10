Věda pro děti: Proč mají staří lidé větší uši a nos než ostatní?

Staří lidé mají opravdu prokazatelně větší uši a nos než mladší lidé. A není to tím, že by se stáří dožívali jen lidé, kteří se už s velkým nosem nebo ušima narodí. Stane se to postupně každému stárnoucímu člověku. Vědci se ale ještě přesně neshodli, proč to tak je. Existují dvě hlavní teorie. VĚDA PRO DĚTI Praha 11:37 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První teorie říká, že lidem po celý život nos a uši dál rostou. Lidský organismus se v dětství skládá z mnoha chrupavčitých tkání a ty jsou postupně nahrazovány tkáněmi kostními.

Jakmile se tkáně promění v kosti a takzvaně ztvrdnou, je proces růstu ukončen a dál už člověk neroste. K tomu dochází po skončení puberty.

Jenže nos a uši jsou tvořeny z měkkých tkání obklopených chrupavkou, zde k přeměně na kosti nedochází, takže mohou růst veselé dál.

Některé studie dokonce uvádí, o kolik se přesně za život uši a nos zvětší. Rostou ale velmi pomalu, není to tak, že se člověk jednou ráno v zrcadle nepozná.

Druhé vysvětlení? Gravitace

Druhá teorie tvrdí, že zvětšení nosu a uší v průběhu života není způsobeno jejich růstem, ale může za něj gravitace.

Chrupavčitá tkáň v těchto orgánech je totiž mimo jiné složena z kolagenových vláken. Ty během života ztrácí pružnost a prodlužují se.

Gravitace táhne vlákna, která přišla o pružnost, k zemi. Nos i uši se takzvaně povolují, poklesávají, a tím pádem vypadají větší. Vědci tvrdí, že u nosu padá i jeho špička, klesá k hornímu rtu.

Ke změnám nosu i uší dochází ve stejné míře u mužů i u žen.

Ať vědci potvrdí teorii jedna, nebo dva, faktem je, že starší lidé zkrátka větší uši a nos mají.

Oči téměř nerostou

Naopak velikost očí se za život prakticky nemění. Proto jsou miminka tak roztomilá. Mají malý obličejík a obrovské oči. Postupem času obličej roste a oči už tak velké nevypadají.

Novorozenec má oko v průměru velké asi 16 milimetrů a v dospělosti je tento orgán velký 24 milimetrů. Nejvíce se oko zvětšuje v průběhu prvních tří měsíců života. A pak už se co do velikosti nezvětšuje a vyvíjí se a roste už jen zevnitř. A to až do věku 20 let.

Ovšem ani na tom, zda oči v průběhu života rostou, nebo ne, se ještě vědci tak úplně neshodli. Převážně se ale tvrdí, že nerostou. A i kdyby ano, tak rozdíl rozhodně není tak výrazný jako u nosu a uší.