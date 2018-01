Američtí studenti vypěstovali na půdě z Marsu chmel. Dalším cílem je pivo a marihuana

Mise na Mars je reálná, ale visí nad ní stále spousta závažných otazníků, říká český geofyzik

Zatímco atmosféru Země tvoří ze 78 procent dusík, na Marsu dominuje oxid uhličitý, který tvoří více než 96 procent atmosféry.

Naopak horniny na povrchu Marsu jsou těm pozemským velmi podobné. „Většina povrchu je tvořena sopečnými horninami, které ovšem na rozdíl od Země neobsahují žádné organické látky, které by sloužily jako hnojivo pro růst rostlin,“ říká Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Také se zdá, že povrch Marsu je pokryt některými solemi, které jsou pro člověka toxické, a byly by tedy toxické i pro rostliny. Problémem je také atmosférický tlak, který je na rudé planetě přibližně 160krát slabší než na Zemi.

To by mimo jiné způsobovalo, že voda v kapalném skupenství by prakticky okamžitě přecházela do plynného skupenství – vyvařovala by se.

Mise lidí na Mars je nicméně podle Petra Brože reálná. V čem vidí vědci největší rizika pobytu člověka na Marsu, si poslechněte ze záznamu celého rozhovoru.