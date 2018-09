Co připravit dětem do školy ke svačině? Čaj v termosce, vícezrnné pečivo, zeleninu či mandle

Chystáte svým dětem každý den svačiny do školy? Anebo jim radši dáte peníze, aby si něco koupily v automatu nebo školním bufetu? Se začátkem nového školního roku se gastronaut Pavel Maurer podělil o svoje zkušenosti s přípravou svačin. Ve své glose mimo jiné radí, co dát dětem k jídlu, když ráno nemáte čas. Praha 19:55 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mandle | Foto: Fotobanka Pixabay

Prázdniny jsou pryč, začíná školní rok a mně to nedá, abych vám nesdělil něco inspirativního na mé oblíbené téma - svačina do školy. Svačiny jsou pro mne odjakživa velmi důležitou součástí dne.

Co dávat každý den dětem k svačině, aby bylo jídlo zdravé a zároveň školákům chutnalo? To je otázka, nad kterou si láme hlavu mnoho rodičů.

Když obě mé děti vyrůstaly, mnohdy se stávalo, že jsme se, vzhledem k mé práci, nepotkávali večer. Na přípravu snídaně a svačiny si u mě však nikdy nemohly ztěžovat. Vždy mi stálo za to přivstat si a začít nový den třebas jen lehkou snídaní, ale hlavně kvalitní a promyšlenou svačinou. Na to sem vždy kladl velký důraz.

Představa, že si moje děti budou kupovat ve školních kantýnách a automatech nějakou čokoládu, přeslazené tyčinky nebo limonády plné chemikálií a skrytých umělých sladidel byla a je pro mne naprosto nepřijatelná. Stejně tak jsem jim nechtěl každý den zabalit obligátní rohlík se salámem nebo nějakou další odbytou rychlovku.

Pozor na energetickou bombu

Prostě, není svačina jako svačina. Když děti podávají nějaký fyzický výkon, tak by se to mělo projevit i na jejich stravě. Naopak, když celý den sedí, nepohybují se, tak každá příliš energetická bomba udělá z žáků malou atomovku. Jsou neklidní, nepozorní, šije to s nimi, zlobí, mají prostě příliš mnoho energie.

Mým dětem jsem především připravoval nějaké tmavé, v lepším případě vícezrnné pečivo se sýrem, šunkou, salátem, doma vypěstovanou řeřichou nebo bazalkou či rukolou. Tyhle drobné zeleninky-bylinky můžete klidně pěstovat v truhlíku v paneláku nebo na miniaturní zahrádce na balkóně.

Postupem doby jsem do svačiny vpašoval sýr nejen kravský, kterého máme všude k dispozici až moc, ale také ovčí a kozí. Nejdříve děti remcaly, ale pak si zvykly. Klasickým uzeninám se vyhýbám, ale když je kvalitní šunka, pršut, jamón, pak je to v pořádku.

Úplná extáze u mého syna nastává, když si dám ráno práci a místo chleba dostane topinku nebo opečený francouzský vaječný toust. Co se pití týká, vždy jsem dbal na vlastní nádobu, kterou děti musely přinést zpátky domů.

V zimě pak je u nás oblíbená malá termoska, kam dávám čaj s medem a citrónem. Já vím, milí rodičové, že si teď říkáte, že vám radím něco, co se v tom každodenním shonu často nedá realizovat. Ale jsou to přece naše děti. A chceme pro ně to nejlepší. Pokud tedy nemáte čas se doma každý den nimrat se školní svačinou, mám tu jeden tip: Dejte jim prostě do sáčku pár vlašáků nebo mandlí a k tomu rozinky.