Británie pod nadvládou Indů? Jen v gastronomii

Velká Británie je - především díky svému bývalému impériu - ovlivněna mnoha kulturami. A v gastronomii je indický vliv jedním z nejsilnějších. Britové bez problémů přijali už tak dokonalou indickou kuchyni s jejím specifickým, exoticky voňavým kořením, hojností zeleniny, rýže, luštěnin, kokosu, batátů, plackami naan a chilli papričkami. Britové prostě indickou kuchyni milují. Gastroglosa Dagmar Heřtové Londýn 10:14 3. listopadu 2018

Vše začalo před lety v londýnské Brick Lane po příchodu přistěhovalců z indického Sylhati (později se stalo součástí Bangladéše).

Tradiční jídla vařila každá rodina a také každá z nich byla přesvědčena o jejich jedinečnosti. V přízemí domků se začala otevírat jedna restaurace za druhou a tato část londýnského East Endu se pomalu přeměňovala v hlavní město kari.

Hlavní město kari

Brick Lane je ulicí sevřenou mezi budovou Old Truman Brewery (Starý Trumanův pivovar) a domky, odkud se z přízemí line vůně kari a exotického koření. Vznikající „Curry Houses“ posilovaly sebevědomí chudých přistěhovalců, že i tady lze něco dokázat a zbohatnout. To přineslo ještě kvalitnější pokrmy a s tím spojený servis. Dokonce se dnes některé restaurace chlubí výstřižkem z novin, že právě u nich si objednala jídlo i sama „Her Majesty“, tedy anglická královna.

Já těmto informacím moc nevěřím, ale každý majitel přísahá při všem, co je mu svaté, že právě jeho restaurace dosáhla této pocty a ten vedle něj se na tom jenom přiživil. S královnou to je možná nejisté, ale jisté je, že Brick Lane je dnes turisticky vyhledávanou atrakcí a nedělní street food podávaný v zastřešené tržnici už snad ochutnal každý Londýňan.

Vůně se šíří na všechny světové strany, a pokud jste poblíž, stačí zavětřit a zcela určitě naberete správný směr.

Nedělní pohled do zakryté haly nedaleko Spitalsfield je dechberoucí. V obrovských hrncích, mísách a kádích se vaří to zaručeně nejlepší, co všechny druhy indické a dnes už i jiné exotické kuchyně umí. Cena za papírovou misku je za ten gurmánský zázrak skoro směšná a stolování se odehrává přímo na obrubnících přilehlých chodníků a uliček, kde se pohodlně usadíte a zavedete rozhovor se spolusedícími na silnici. Babylón a dokonalost v jednom.

Vliv bangladéšské diaspory na rozšíření jídelníčku Britu je neoddiskutovatelný. Tato dřívější územní součást Indie určitě stojí za devadesáti procenty indických receptů ve všech podobně zaměřených restauracích a jídelnách v celém Spojeném Království.

Ke kari jedině pivo Cobra

A ještě jeden fenomén přišel před nedávnem z Indie. Jmenuje se Karan Bilimoria a byl vyslán do Anglie za vzděláním s úkolem vystudovat a stát se bankéřem ve věhlasné City. Mladý Karan studoval pilně, dokonce i na univerzitě v Cambridge, ale šustot bankovek prostřednictvím monitoru ho nějak nelákal a otcovy rady nevzal, zaplaťpánbůh, zase až tak vážně.

Už při studiích mu hlavou vrtala myšlenka, že by měl uvařit pivo, které se bude dokonale hodit k indickému jídlu. Nezůstal pouze u toho. Začal produkovat pivo značky Cobra, které přineslo strávníkům dokonalý nápoj nejen ke kari. A Karanovi titul Lord. Slyšela jsem Karana vyprávět jeho příběh naživo a nepřestává mě fascinovat.

Dnes vysoce ceněná firma byla sice už dvakrát téměř na dně, ale vždy povstala, a dá se říci, že i na tuto část svého byznysu je Karan hrdý. V současnosti si jí daří přímo ukázkově.

Národní týden kari v Británii

To by nebyli ani Britové, aby lásku k indickému jídlu nezačlenili do svých tradic. Od roku 1998 probíhá vždy v říjnu National Curry Week, tedy Národní týden kari. Do něj se zapojuje většina indických restaurací, aby získala body třeba v hodnocení nejoblíbenějšího či nejpálivějšího jídla.

Vloni byla porušena tradice a nezvítězilo favorizované Tikka Massala, ale méně pikantní, spíše jemné, nasládlé Korma. BBC Radio 2 hned informovalo, že podle hlasování, které stanice briskně zorganizovala, zvítězilo Chicken Jalfrezi. Ať to bylo, jak to bylo, vítězem jsme stejně my, milovníci indické kuchyně.

V soutěži o nejpálivější jídlo kupodivu nezvítězilo známé a tradiční Vindaloo, ale doslova žhavá pochoutka s názvem Flaming Fiery Phall se dvěma chilli ratingy navíc než třeba Volcanic Vindaloo, které prodává potravinový řetězec Morrison's. Dokonce se nesmí prodávat spotřebitelům mladším 16 let. Na jeho obalu je tolik upozornění o pálivosti, že získáte pocit, že kupujete zabalenou malou atomovku. Nakonec pro někoho může i tak dopadnout.

Ale ani v tomto případě to není konečná. Tím nejpálivějším indickým pokrmem je Widower Chicken Curry, který má 20 kusů nejpálivějších papriček (hybrid infinity chillies) a já bych doporučovala vyhnout se mu obloukem. Ne nadarmo jeho název evokuje k představě následného vdovství. Při nedávné soutěži celé jídlo dojedl jenom jeden soutěžící, který se poté propadl do desetiminutového stavu halucinací.

Na kari můžete být i závislí

Vynechme extrémy. Realita je taková, že na kari si pochutná snad každý. Toto zahřívací asijské jídlo je opravdové „comfort food“. Je tedy jídlem, které zahřeje, uspokojí a povznese. Takové jídlo dráždí a stimuluje naše chuťové buňky až do stavu, kdy na něm můžeme být až závislí. Mimochodem, krásná závislost.

I ta je možná důsledkem, že se ročně ve Velké Británii utratí kolem 250 milionů liber za indická jídla a po celé Británii se napočítalo přes 9000 indických restaurací. Na samotné špici je Londýn s počtem restaurací převyšujícím jejich součet v Dilí a Bombaji dohromady.

Oblíbenost indického jídla však neurčují jenom počty restaurací, ale také donáška na telefon, tzv. „Take Away“, kde se tímto prostřednictvím objednává dvě třetiny všech jídel právě podle indických receptů.

Nám nezbývá nic jiného, než si takové dobré kari také dopřát a třeba se stát i záměrně překrásně závislými. Britové už o tom vědí své.

Inspirace na moderní kari

Jednoduché recepty na kari představuje Waitrose. Ráda jsem se nechala inspirovat moderním podáním současného kari. Bez masa, s kokosovým mlékem a sladkými brambory, tedy vegetariánské a kořeněnou pálivou pastou gujarati, která se kamarádí s vegetariány.

Když ji neseženete, můžete si ji připravit doma anebo použít zcela nejběžnější a velmi chutnou pastu Madras. Do Indie vás přenese také. Hotové za chvilku, jednoduché a extrémně chutné! A vegetariánské kari je dnes už dávno běžná realita.

Vegetariánské kari s batáty a pastou gujarati Ingredience 1 větší sladká brambora (batáty)

1 velká žlutá cibule

2 papriky, červená a žlutá

400 ml kokosového mléka (může být i light)

1 lžíce lehkého olivového oleje

3 lžíce pasty gujarati

3 lžíce mandlových plátků

1 svazek čerstvého koriandru

sůl Postup Nejdříve si připravíme suroviny. Oloupeme cibuli a nakrájíme na hrubé kostky. Omyjeme, osušíme papriky, odstraníme jadřinec a nakrájíme asi na 2 cm velké plátky. Oloupeme sladkou bramboru, rozkrojíme podélně a nakrájíme na půl centimetrové plátky. Ve větším, nejlépe litinovém kastrolu si zahřejeme olej, přidáme cibuli a papriku a smažíme za stálého míchání asi 8 minut dozlatova. Přidáme sladkou bramboru, kari pastu a kokosové mléko a vše zamícháme a necháme pod pokličkou asi 20 minut dusit za občasného míchání, dokud sladká brambora nebude měkká, tedy těsně předtím, než se začne rozpadat. Osolíme a pokud je to potřeba, přidáme asi lžíci vody a zamícháme. Vmícháme nasekaný koriandr. Mezitím si asi 2 minuty opražíme na sucho mandlové plátky a přidáme ke kari. Podáváme s rýží basmati nebo plackami chleba naan.

Recept na gujarati pastu Ingredience 1 šálek čerstvého zázvoru

1 celá hlavička česneku

1/2 šálku zelených nebo červených chilli papriček

6 lžic rostlinného oleje

2 červené cibule

3 středně velká rajčata

2 lžičky soli

1 lžička mletého koriandu

1 lžička mletého římského kmínu

1 lžička koření garam másala

1 lžíce rajčatového protlaku

šťáva z 1/2 citrónu

Postup Zázvor oloupeme a nakrájíme na kolečka. Česnekové stroužky i se slupkou mírně rozdrtíme nožem, vyloupneme stroužky. Chilli papričky omyjeme, odkrojíme stopku a nakrájíme nahrubo. Všechny tyto ingredience dáme do mixéru, včetně poloviny odměřeného oleje a rozmixujeme do pasty. Mezitím si na pánvi rozehřejme zbytek oleje, přidáme na malé kostičky nakrájenou cibuli a za stálého míchání ji zkaramelizujeme. Vmícháme rozmixovanou pastu a jemně spojíme a restujeme asi 5 minut. Nahrubo nakrájená rajčata dáme do mixéru a rozmixujeme. Poté přidáváme s mletým koriandrem, římským kmínem, garam másalou do pánve a dále restujeme. Nakonec přidáme rajčatový protlak, ochutíme solí, citrónovou šťávou a vše spojíme za stálého míchání v pastu. Necháme vystydnout k přímému použití anebo hned plníme do sterilovaných sklenic k uskladnění a pozdějšímu použití.

Vzhůru k závislosti...