Pohlreich: Gastronomie nabrala za posledních pět let švunk, jídlu se dostává více pozornosti

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se kuchařem Zdeňkem Pohlreichem nejenom o české a zahraniční gastronomii.

„Jídlo je návyk, lidé jsou zvyklí, musíme si uvědomit, že u nás 50 let gastronomie dostávala na zadek. Ale mám pocit, že posledních pět roků to nabralo švunk, jídlu se dostává více pozornosti,“ říká s tím, že lidé se také naučili přijímat i zahraniční vlivy.

Nejvíce podle něj letí burgery, přibývají asijské vlivy. K Japonsku patří minimalismus, přesnost provedení, k Thajsku zase čerstvé suroviny a rychlé úpravy.

„Důležité je, aby byla pestrost,“ připomíná.

„Motto dnešní doby je čerstvost.“

Po deseti letech se Pohlreich rozhodl, že už nebude jezdit po České republice a natáčet pořad Ano, šéfe! Přiznává, že jednoduché rozhodnutí to nebylo, protože s oblíbeným pořadem strávil kus života.

„V této zemi žije strašná spousta chytrých a šikovných lidí, to, že jsme točili pořad o těch, kterým to zrovna nešlo, je jiná věc. Nechci nikoho soudit, ale žijeme tady super,“ říká.

A proč je smažený sýr s hranolky považován stále za národní jídlo? „Lidem to chutná,“ říká, a hned s úsměvem dodává, že zrovna on smažák v oblibě nemá.

„Nejrozšířenější české koření je strouhanka, cokoliv smaženého vede,“ dodává s tím, že výlučně české jídlo je ale skutečně svíčková, kterou nikde na světě nejedl v žádné modifikaci.

A v čem stále chybujeme? „Ještě pár lidí má pocit, že čím je toho více, tak je to lepší. Když se budeme bavit o rautech, tak nejblbější je to, když si lidé nandají pět různých věcí na talíř. Pak to chutná stejně,“ uzavírá.

@Radiozurnal1 dnes uvítal ve Zlíně šéfa. Zdeněk Pohlreich bude komplet k poslechu na webu. pic.twitter.com/84ey2OR0tz — Tomáš Černý (@tomas__cerny) 2 September 2018