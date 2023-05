V Lublinu koupíte cebularz na každém rohu, jejich je prý nejlepší. Recept na něj uchovává židovskou tradici

Začalo to jako jednoduché, rychlé a levné jídlo, které si mohli dovolit i ti nejchudší obyvatelé jednoho východopolského města. Obliba cebularze ale dávno překročila hranice Lublinu a dnes ho jedí po celém Polsku.

Nejlepší je ten náš!

Přesto lublinští tvrdí, že u nich chutná nejlépe.

„Je to dávný židovský pokrm, který vznikl tady u nás, v Lublinu. Poprvé ho upekli v podzámčí, takže přesně tady, kde se teď nacházíme. A rychle získal na oblibě. Nejen díky tomu, že dobře chutná, ale že je taky levný,“ popisuje cibulový koláč, kynutou placku s cibulí a mákem pekařka Marta.

Marta peče cebularze už déle jak deset let. „Je to obvyklé kynuté těsto, takže potřebujete mouku, vodu, sůl, droždí. To tvoří ten koláč a navrch patří najemno pokrájená cibule a mák. Pak se to celé dá trouby. V minulosti ho pak židé prodávali jednoduše na ulici,“ říká.

Zvyk pouličního prodeje cebularze přetrval hlavně díky turistům. Dodnes jsou v historickém centru Lublinu malé dřevěné stánky, na jejichž pultech přes prosté slané koláčky není vidět dřevo. Fungují ale jen v turistické sezóně.

K dostání je všude

I mimo sezónu je ale možné cebularze koupit ve většině lublinských restaurací, bister a snad ve všech pekárnách ve městě. A jak tomu tak bývá, všichni tvrdí, že pečou ty nejlepší.

„U nás je nejlepší. Naše pekárna má certifikát s ochrannou regionální známkou. A cebularze tu jsou hodně žádané. U místních i u turistů,“ říká Marta z pekárny Grela.

Jak potvrzuje, cebularze taky dobře chutnají s pivem. Zatímco všude jinde je možná známější a oblíbenější kombinace klobásy a piva, tak tady v Lublinu je to právě cebularz a pivo.

„Nejlépe chutnají ještě teplé. Mnozí si ho pak kupují k pivu, k naší lublinské Perłe. Jinak je to taková svačinka. Pečeme samozřejmě různé druhy a různé velikosti, podle potřeb. Někdo chce jen koláček, někdo má větší hlad,“ dodává paní Marta.

Certifikovaná pekárna v podhradí města Lublin | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Během návštěvy je to nutnost

Cebularze má ráda například Anka, kterou potkávám na náměstí pod Lublinským zámkem. Anka z Lublinu pochází, už 13 let ale žije ve Velké Británii. Do Lublinu přijela na dovolenou za rodinou.

„Mám ho moc ráda. Je to naše lublinská tradice. Když jsem v Londýně a čekám návštěvu z Polska, tak je peču. Do Lublinu jsem přijela minulý týden. A tady je koupíte všude. I na starém městě. Tak jsem si samozřejmě včera dala,“ směje se Anka.

Ne všichni ho ale kupují s takovou chutí: „Jsem vegan a většinou nevím, jak ten cebularz připravují. Chutná dobře, ale musím vědět, že tam není žádný živočišný tuk,“ říká opatrně mladý muž s kelímkem kávy v ruce, který kolem pekárny taky akorát prochází.

Podle ankety polského Radia Zet z roku 2021 je až 18 procent Lubliňanů vegetariány či vegany. Mohlo by se zdát, že cebularz je pro ně perfektní jídlo, ale asi tomu tak není.