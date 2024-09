Nastala doba fíků

Při dnešním „bláznivém“ počasí se snadno může stát, že se nám jaro i část podzimu spojí v brzké, případně prodloužené léto. Já mám na stanovení příchodu podzimu vlastní pomůcku, v obchodech se totiž objeví fíky, které mám moc ráda pro jejich sladkost a proto, že v gastronomii umějí zázraky. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chuťové spojení k podzimnímu času - fíky obalené v karamelu a zapečené v obráceném koláči | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Název fíky pochází z latinského slova „ficus“, které označuje strom nebo plod fíkovníku (Ficus carica). Český název stromu je fíkovník smokvoň a plod jednoduše fík. Podobně jako do češtiny se toto slovo rozšířilo i do mnoha evropských jazyků.

Všestranný dar s omezením

Plody fíkovníků mají mimořádně všestranné využití. Lze je konzumovat čerstvé nebo sušené, jako součást salátů, dezertů, pečiva, omáček či kompotů. Díky své sladkosti a jedinečné textuře se fíky hodí do celé řady pokrmů. Ve slaných jídlech tvoří skvělý kontrast k výrazným chutím sýrů (např. kozí sýr nebo modrý sýr) či uzenin. V gastronomii se také často používají jako sladidlo, a to jak do pečiva, tak třeba do müsli.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě

Sušené fíky jsou oblíbené díky své delší trvanlivosti a bohatší chuti. V kuchyni se dají použít k přípravě džemů, do omáček na maso nebo dokonce i do výborných omáček k těstovinám. Sušené fíky jsou také v mnoha kulturách tradiční součástí vánočních a jiných slavnostních pokrmů.

Já je nejraději čerstvé, ale tradičně z nich také připravuji džem s bourbonem a dobré koláče. Naštěstí fíkovníky ve Středomoří plodí obvykle dvakrát ročně. První sklizeň se nazývá breba a probíhá během pozdního jara (obvykle v květnu až červnu). Tato sklizeň pochází z pupenů, které se vytvořily v předchozím roce. Druhá sklizeň, která je obvykle hojnější, se nazývá hlavní sklizeň a nastává v létě až začátkem podzimu (srpen až říjen).

Pro nás spotřebitele a milovníky fíků je to dobrá zpráva, neboť čerstvé mají velmi krátkou trvanlivost a rychle se kazí. Je to škoda, protože čerstvé fíky pak nejsou snadno dostupné po celý rok, a pokud jsou, bývají dost drahé. Zralé fíky rozeznáte zcela jistě, musejí být měkké, a pokud ještě nejsou měkké a tmavě purpurové, přendejte je k oknu a nechte pár dní dozrát nebo je lehce při 160 °C opečte, dokud nezačnou měknout.

Alternativou mohou být sušené fíky, ty jsou trvanlivé, ale obsahují mnohem více kalorií a cukru, což není v dnešní době a v našich končinách v módě.

Fíky si vysloužily naši úctu

Fíky jsou spojovány s mnoha starověkými náboženstvími a mýty. Ve starověkém Řecku byly fíky symbolem plodnosti a sexuální energie a často se spojovaly s bohem vína Dionýsem. Řekové věřili, že fíkovníky byly dar od bohů a že fíky mají mystickou moc. Tento jejich význam je často zobrazen na starověkých vázách a freskách.

Ve starověkém Egyptě byly fíky považovány za posvátné ovoce a často se zobrazovaly v umění, zejména na malbách v hrobkách faraonů. Egyptští faraoni věřili, že fíky jim přinesou plodnost i v posmrtném životě.

V tomto případě si účinkem nejsem moc jistá, egyptské mumie plodně nepůsobí, ale co nejde prověřit, může se bez zpochybnění tradovat.

Fíkovník má významnou roli i v Bibli, což ovlivnilo jeho zobrazování v náboženském umění. V knize Genesis Adam a Eva používají listy fíkovníku k zakrytí své nahoty poté, co snědí ovoce ze Stromu poznání. Tento motiv se často objevuje v raně křesťanském a středověkém umění (například Michelangelovo dílo v Sixtinské kapli).

Fíky jsou v mnoha kulturách považovány za symbol plodnosti hojnosti a dokonce nesmrtelnosti | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

I ve výtvarném umění, zejména v období renesance, byly fíky často používány jako symbol plodnosti a hojnosti. Malíři jako Giovanni Bellini nebo Caravaggio používali ovoce, včetně fíků, k zobrazování bohatství a životní síly. Ve stylizovaných zátiších, v této době velmi populárních, bývaly fíky součástí obrazů společně s jinými druhy ovoce, jako jsou hrozny, jablka a granátová jablka, což mělo evokovat bohatou přírodní sklizeň.

Já tato díla miluji. Možná je to dáno mým zájmem o gastronomii, ale spíše je to kvůli mé posedlosti fíky a jejich chutím.

My ženy jsme si fíky dost přivlastnily, dle mého neprávem. V moderním a současném umění jsou fíky často spojované se sexualitou a ženskostí. Například v dílech některých feministických umělců se objevují jako symboly ženské síly a plodnosti. Já s tím moc nesouhlasím, fíky se mají jíst čerstvé a mají se s nich připravovat chutná jídla. Na feminismus není při jejich trvanlivosti a gastronomickému poslání místo. Jediné, co uznávám, je, že fíky přinášejí do našeho života kousek historie a moudrosti přírody.

Upečeme si obrácený koláč s fíky a karamelem.

Ještě před pečením dám k dobru jednu rychlou a skvělou pochoutku, která patří do světa opravdových gurmánů. Jde o velmi populární kombinaci fíků a balsamikového octa či prosciutta. Tato kombinace sladkého ovoce a slané chuti vytváří harmonii, která je oceňována na mnoha fine dining stolech po celém světě. My se však dnes pustíme do pečení.

Tart tatin, koláč postavený na hlavu, s karamelem a fíky Ingredience Na koláčovou formu nebo pánev o průměru 20 cm:

1 balení (300 g) lístkového těsta, nejlépe již rozválené

25 zralých fíků (podle velikosti formy nebo pánve)

75 g pískového cukru

40 g nesoleného másla

1/2 malé lžičky mořské soli, nejlépe vločky

zakysaná smetana na servírování Postup: Nejdříve omyjte fíky, odstraňte stopky a rozkrojte fíky je na půlky od shora dolů. Ve větší pánvi, která musí být dokonale čistá připravte tzv. suchý karamel. Zahřejte pískový cukr a na středně teplém plameni ho pomalu stále míchejte od okrajů ke středu a zahřívejte, dokud cukr nezačne tát, hnědnout a vonět. Opatrně stále míchejte, až docílíte světle hnědé barvy a neobjeví se bubliny. Pozor, karamel může být během okamžiku spálený, protože teplota cukru je velmi vysoká, takže raději ne příliš do tmava, jinak karamel zhořkne. Opatrně přidejte sůl a smíchejte. Odstavte z ohně. Máslo nakrájené na plátky pomalu rozpouštějte v karamelu, stále míchejte a počítejte s tím, že může trochu bublat, takže se nespalte. Vraťte zpátky na mírný oheň a přidejte fíky rozkrojenou stranou nahoru. Pomalu obalte všechny fíky po obou stranách v karamelu a povařte asi 2 minuty. Dejte stranou vychladit. Nyní můžete koláč připravit v pánvi nebo můžete fíky položit do připravené koláčové formy. Pokud nebudete koláč zapékat v pánvi, směs karamelu přendejte i s fíky do koláčové formy, fíky musí být položeny vnitřkem dolů. Stejně postupujte pokud koláč budete péct v pánvi. Nechte směs chvilku zchladnout. Rozehřejte troubu na 200 °C. Po vychladnutí fíky přikryjte rozváleným lískovým těstem, těsto přeložte částečně přes sebe a jeho okraje namačkejte dovnitř formy nebo pánve. Nezapomeňte, že těsto bude dole a nebude vidět, okraj je ale potřeba. Propíchněte těsto ve středu, aby mohla unikat pára, a vložte do rozehřáté trouby péct na 25 minut. Pak opatrně vyjměte a nechte asi 5–10 minut vychladnout. Nožem opatrně odkrojte okraje formy nebo pánve, pak přikryjte formu nebo pánev talířem větším, než je okraj formy nebo pánve, a opatrně, ale rychlým a bezpečným pohybem obraťte. Nechte chvilku usadit a podávejte jako teplý moučník se zakysanou smetanou.

Klasický tart tatin (francouzsky obrácený koláč) s fíky a karamelem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas