Lesní modrá královna a borůvkový koláč

Seděla jsem tento týden na příjemné večeři, při níž došla řeč i na letošní úrodu ovoce. Moc se nepovedla, na jaře udeřily mrazíky a předčasně rozkvetlé stromy a keře dostaly pro letošek první a hned i poslední ránu. Pomrzly meruňky, broskve, švestky, jablka, hrušky, vinná réva, ořešáky a já nevím co ještě. Můj bratr, který mi tu pohromu líčil, prý zachránil pouze rozkvetlé keře borůvek, které přikryl plachtou. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 20. července 2024 Borůvky jsou ceněné pro své zdravotní benefity | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Co dodat, příroda je stále jenom jedna, chová se nevyzpytatelně, ale stejně jako před stovkami či desítkami let, a bude se stejně chovat i v budoucnu. Změna je v tom, že je trh okamžitě zásoben zbožím z míst, kde nic nepomrzlo a kde se urodilo. Je to dražší, ale je to v nabídce! Což dříve nebylo.

Borůvky

Zmar rozkvetlých keřů a stromů způsobený nočními mrazíky postihl i mou zahradu, byla jsem v té době mimo a neměla jsem šanci zachránit ani květ. Kupodivu vše přežily právě keře s borůvkami, což mi udělalo radost. Borůvky totiž miluji.

Nemám ráda jen jejich čerstvou chuť a využití v kuchyni, ale i jejich barvu, kterou vidím jako tmavě modrou až fialovou. Popsala bych ji jako sytý a tmavý odstín modré s lehce purpurovým nádechem.

Borůvky mají tento charakteristický odstín díky přítomnosti antokyaninů, což jsou přírodní pigmenty nacházející se v slupce plodu.

Borůvky jsou známé po celém světě hlavně kvůli chuti a zdravotním přínosům. Sbírání borůvek má dlouhou historii sahající až do pradávných dob, kdy byly důležitou součástí stravy původních obyvatel mnoha zemí.

V moderní době se borůvky staly ceněnou potravinou, která si získala popularitu nejen díky svým nutričním hodnotám, ale i všestrannému využití v gastronomii.

Divoké borůvky

U nás víme své. Borůvky v lesích sbíraly už naše babičky a celé generace před nimi, a s chutí a láskou je sbíráme i my. Je to paráda naplnit hrnek a pak ho přesypat do košíku.

Plný košík nasbíraných borůvek je poklad, který se v kuchyni stane zázrakem. Úctu k borůvkám měli nejen naši předci, ale třeba i američtí indiáni, kteří sbírali divoké borůvky jednak k přímé konzumaci, jednak je sušili na zimu. Borůvky se staly důležitou součástí jejich jídelníčku a měly také ceremoniální význam.

Borůvkový koláč z křehkého sladkého těsta je absolutní pochoutkou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Borůvky v lékařství

Borůvky byly v tradičním lékařství používány po staletí. Jsou bohaté na vitamíny C a K, vlákninu a antioxidanty, zejména zmíněné antokyany, které jim tedy také dodávají charakteristickou modrou barvu.

Antokyany jsou známé svými protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi, které mohou pomoci chránit tělo před poškozením volnými radikály.

V tradiční medicíně byly borůvky používány k léčbě různých onemocnění, včetně infekcí močových cest a zánětů. Jsou také oblíbeným lékem proti průjmům (samozřejmě sušené) a díky velkému množství tříslovin pomáhají při léčení aftů a drobných ran, o které není mezi dětmi na prázdninách nouze.

Borůvky mají i příznivý vliv na zrak. Je notoricky známo, že je za 2. světové války Britové podávali nočním posádkám bombardérů právě pro zkvalitnění vidění. S různými doplňky stravy z borůvek se v obchodech roztrhl pytel; musím dodat, že je to fajn, ale není nad čerstvé plody, které jsou v obchodech k dispozici většinou po celý rok.

Pokud však vyzdvihuji zdravotní přednosti borůvek, musím upozornit na jedno nebezpečí – požití nadměrného množství plodů může způsobit zácpu.

Kanadské borůvky

Pokud jsem zmiňovala, že mi letos borůvky přežily „nečekané“ jarní mrazíky, měla jsem na mysli keříky kanadských borůvek. Kanadské borůvky, zejména ty z Britské Kolumbie, jsou často považovány za jedny z nejlepších na světě.

Borůvky v Kanadě jsou známé pod názvem Saskatoon beries, zatímco v USA se nazývají kanadské borůvky.

Díky ideálním klimatickým podmínkám, kvalitní půdě a pokročilým zemědělským technikám mají kanadské borůvky vynikající chuť, velikost a texturu.

Navíc jsou často pěstovány s ohledem na udržitelnost a minimální použití pesticidů, což zvyšuje jejich atraktivitu pro spotřebitele hledající vysoce kvalitní a zdravé ovoce.

Na mé zahradě se i letos zadařilo vypěstovat kanadské borůvky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Borůvky v gastronomii

Borůvky mají široké využití v gastronomii díky své univerzálnosti a výjimečné chuti. Jsou oblíbené v dezertech, jako jsou koláče, muffiny, palačinky a dorty.

Kromě toho se často používají do smoothies, džemů, želé a jako příloha k různým pokrmům.

Borůvky se také používají k výrobě vína a likérů. Díky své bohaté chuti a zdravým vlastnostem se staly nedílnou součástí kuchyně našich babiček, ale i moderní kuchyně.

Už jednou jsem pro vás připravila borůvkový cheesecake, briošku s borůvkami, dokonce i několik receptů podle našich babiček.

Dnes to bude zase jeden z mnoha receptů, který mám ráda pro bohatou vrstvu borůvek a chuť, navíc splňuje i moderní estetickou podívanou, jak velí současné moderní trendy.

Borůvkový koláč z kanadských borůvek Pro formu s vroubkováním vel. 23-25 cm Ingredience: Na sladké těsto

(asi 700 g) pro větší koláčovou formu 340 g hladké mouky

špetka soli

150 g nesoleného másla

90 g moučkového cukru

2 vejce Na náplň: 500 g kanadských čerstvých borůvek

100 g pískového cukru

3 lžíce kukuřičného škrobu

2 lžíce nesoleného másla

1 vejce na pomazání koláče

1 lžíce třtinového krystalového cukru na ozdobu Postup: Nejdříve připravte sladké těsto. Na pracovní plochu prosejte asi třetinu mouky a přidejte špetku soli. Doprostřed udělejte důlek a do něj dejte lehce změklé máslo. S touto malou dávkou mouky prsty vytvořte jemné těsto. Teprve poté přidejte cukr a lehce rozšlehaná vejce, postupně přidávejte zbytek mouky. Vše rychle zpracujte v tuhé těsto. Hmotu důkladně prohněťte v hladké těsto a několikrát do něj udeřte pěstí, zabalte je do folie a nechte alespoň hodinu odpočinout v ledničce. Mezitím připravte borůvkovou náplň. Do hlubší misky dejte omyté, okapané borůvky. Přidejte cukr a škrob a dobře vše promíchejte, dejte stranou. Předehřejte troubu na 180 °C. Odpočinuté těsto vyndejte z lednice a na lehce posypané ploše oddělte o trochu větší polovinu těsta, kterou rozválejte na velikost koláčové formy tak, aby těsto přesahovalo okraj formy. Těsto vložte do lehce máslem vymazané formy (v případě použití formy s odnímatelným dnem vyložte papírem na pečení) a lehce přitiskněte ke dnu. Těsto pokryjte připravenou borůvkovou náplní a přidejte kousky másla. Zbytek těsta rozválejte a rádýlkem nebo nožem odkrajujte plátky na mřížkování. Jednotlivé plátky musí dosahovat až k okraji formy a o pár centimetrů ji přesahovat. Rozšlehejte vejce a pomažte jím těsto, poté posypte těsto třtinovým cukrem. Vložte do trouby a pečte 50–60 minut, dokud nebude těsto do zlatova. Nechte usadit a podávejte koláč ještě teplý, nebo ho nechte vystydnout a poté servírujte. Pro vylepšení můžete přidat zakysanou smetanou, bílý jogurt, vanilkovou zmrzlinu nebo vyšlehanou smetanu. Uchovávejte v ledničce.