V roli pomocnice u sečuánské kuchyně. Ochutnejte tradiční bůček, tofu a pikantní okurkový salát

Nedávno jsem se dostala do role, které se říká „sous-chef“, a docela jsem si to užívala. Syn Petr totiž začal „studovat“ sečuánskou kuchyni a chtěl se pochlubit, jak v ní pokročil. Prý když budu jeho pomocnicí, uvaří nám několik specialit, a já se s radostí podvolila. Dopadlo to až tak výborně, že jsem mu „sebrala“ pár receptů a o ty se s vámi podělím. Jsou to pochoutky nad pochoutky a přesně definují, co sečuánská kuchyně je.

Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 13. července 2024