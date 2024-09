S rekordním počtem turistů vzrostla i poptávka po rýži. Japonsko tak bojuje s jejím nedostatkem

Poptávka po rýži se v Japonsku poprvé za deset let zvýšila. Může za to rekordní počet turistů a vysoká domácí poptávka. Neobvyklý růst poptávky přišel ve stejnou dobu, kdy vlna veder poškodila úrodu. Japonsko tak bojuje s nedostatkem rýže, která je považována v zemi za základní potravinu, a distributoři zvýšili ceny. Uvedl to ve své páteční zprávě server Nikkei Asia. Tokio 23:13 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rýže je jednou z mála základních potravin, v jejíchž dodávkách je Japonsko soběstačné (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Od roku 2014 domácí spotřeba rýže klesá v průměru zhruba o 100 000 tun ročně, protože počet obyvatel se snižuje. Letos do června však domácí poptávka po rýži vzrostla o 110 000 tun, tedy o 1,6 procenta, na 7,02 milionu tun.

Nedávný růst poptávky je způsoben několika krátkodobými faktory. Patří mezi ně i rekordní počet turistů. Domácí poptávka byla silná také v souvislosti s růstem cen ostatních základních potravin. Na počátku srpna poptávku podpořilo i silné zemětřesení, které způsobilo panické nakupování.

Na loňskou sklizeň rýže pak měla negativní dopad vlna veder. Ta zhoršila kvalitu i množství úrody.

Rýže je jednou z mála základních potravin, v jejíchž dodávkách je země soběstačná. Produkci řídí vláda podle předpokládané poptávky, například tím, že producentům poskytuje dotace na přechod na jiné produkty, jako krmivo pro zvířata.

Odchylky od těchto odhadů poptávky a produkce, jako se tomu stalo v souvislosti s růstem cestovního ruchu, mohou způsobit nedostatek rýže a zvýšit cenu.

Podle údajů japonského ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu klesly v červnu zásoby rýže v soukromém sektoru meziročně o 21 procent na 1,56 milionu tun. To je nejnižší údaj od roku 1999. Ceny rýže z loňské úrody stouply na 15 865 jenů (2500 Kč) za 60 kilogramů, což je nejvyšší hodnota za 11 let. V červenci ceny rýže meziročně vzrostly o 17 procent.

Faktory vysoké poptávky

Ministerstvo odhaduje, že roční spotřeba rýže turisty by mohla činit 51 000 tun, pokud budou jíst rýži v průměru dvakrát denně. Počet turistů výrazně roste od doby, co země ukončila omezení související s pandemií nemoci covid-19. K rozvoji turistiky přispívá i slabý jen. Od ledna do července do země přicestovalo rekordních 21 milionů turistů.

Zástupce manažera prodejního oddělení předního velkoobchodního prodejce rýže Shinmei Jouiči Učikawa upozornil, že kromě faktoru cestovního ruchu je od loňského roku vysoká i domácí poptávka.

Velkoobchodní prodej rýže pro domácnosti v dubnu meziročně stoupl o devět procent. Důvodem je to, že ceny rýže zůstaly ve srovnání s ostatními základními potraviny až do nedávného prudkého růstu relativně stabilní, uvedl Učikawa. Podle statistik se ceny rýže loni zvýšily jen o 3,8 procenta, zatímco ceny chleba vzrostly o 8,1 procenta a nudlí o 11,1 procenta.

V pohledu do budoucna se Učikawa domnívá, že poptávka po rýži bude záviset na tom, jaká bude její cena ve srovnání s ostatními potravinami.

Pokud jde o bezprostřední výhled nabídky, ministerstvo zemědělství předpokládá, že nedostatek rýže se zmírní, protože tento měsíc se na trh dostane více letošní úroky.